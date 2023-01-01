Bất ngờ sang nhà bạn gái thấy đôi giày quen trước cửa, bước vào phòng ngủ tôi run người khi cấp dưới 'trả ơn' bằng cách 'lăn lộn' với người yêu của sếp

Thời gian gần đây, tôi thấy người yêu lạnh nhạt với tôi lắm. Cô ấy thường xuyên báo bận việc, không muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi han cô ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng.

Tôi làm trưởng phòng của một công ty kỹ thuật và có người yêu là cô kế toán ở công ty bên cạnh. Vì cũng ngoài 30 rồi nên tôi với Thảo xác định yêu đương nghiêm túc. Khoảng 2 năm trở về đây, tôi được tổng giám đốc cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, lương thưởng tăng nhiều. Gia đình tôi ở quê cũng hỗ trợ để tôi mua một căn hộ chung cư để chuẩn bị cưới vợ. Vậy mà khi tôi nói đến chuyện cưới hỏi, Thảo lại lờ đi. Em nói rằng em cũng đang chạy đua lên chức trưởng phòng nên phải làm ngày, làm đêm, không muốn cưới xin lúc này. 6 tháng trở về trước, tôi nhận Nam - một chàng sinh viên mới ra trường về làm việc. Nam rất chăm chỉ, tiếp thu nhanh nên tôi cầm tay chỉ việc là có thể làm được việc. Tôi dành nhiều thời gian để kèm cặp, nâng đỡ để Nam trở thành một nhân viên cứng trong phòng, được công ty ký hợp đồng.

Ảnh minh họa: Internet Biết ơn tôi, Nam cứ về quê là mang quà quê đến biếu. Nam thậm chí còn hỏi địa chỉ của bạn gái tôi để cậu ấy tặng mỹ phẩm. Nào ngờ.... Thời gian gần đây, tôi thấy người yêu lạnh nhạt với tôi lắm. Cô ấy thường xuyên báo bận việc, không muốn gặp gỡ, hẹn hò với tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin hỏi han cô ấy cũng chỉ trả lời nhát gừng. Hôm đó, trời mưa lớn. Tôi đi làm về mà nhớ người yêu quá nên không muốn về nhà mà muốn qua nhà Thảo để thăm cô ấy. Tôi cũng không quên mua thêm ít hoa quả và trà sữa để tạo bất ngờ cho Thảo. Vào đến căn hộ mà Thảo ở, tôi cảm thấy ngờ ngợ vì thấy đôi giày quen quen.

Đến khi mở cửa phòng ngủ của Thảo ra, tôi sững người khi thấy người yêu và cấp dưới Nam đang lăn lộn trên giường. Khi tôi điên cuồng chất vấn thì Thảo nói tuy Nam không giàu và thành đạt như tôi nhưng ở bên Nam, em mới có được hạnh phúc đích thực. Thảo muốn nói lời chia tay tôi nhưng lại ngại. Đến giờ, khi tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, Thảo cũng chơi bài ngửa để tôi tự rút lui. Ảnh minh họa: Internet Khỏi phải nói, nghe đến câu đó, tôi phát điên lên. Tôi nghe anh em trong phòng kể thì biết cậu Nam đó là một tay sát gái thực thụ. Cậu ấy cặp kè một lúc mấy cô gái, lại còn ham hố tình một đêm chứ đâu tử tế gì. Tôi nói chuyện này nhưng Thảo không tin, còn một mực xua đuổi tôi. Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ và băn khoăn mãi không biết tôi đã làm gì sai mà chuyện tình cảm của tôi lại đứt gánh giữa đường như vậy.

Biết tôi sắp lấy vợ, nửa đêm cô bạn thân đến gõ cửa nhà rồi bất ngờ kéo tuột áo xin tôi giúp một điều không tưởng! Tôi đang định đi ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi còn nghĩ vợ sắp cưới đến cho tôi niềm vui bất ngờ nhưng không thể tưởng tượng được người đứng sau cánh cửa lại là Trúc. Nếu có chuyện, tại sao cô ấy không gọi điện?

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