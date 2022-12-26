Tân hôn 'miệt mài' đến mệt lả người, sáng ra nhận được cuộc gọi đến máy vợ mà tôi sốc ngã lăn khỏi giường

Tâm sự 26/12/2022 11:50

Tôi và vợ đã phát sinh quan hệ sau 3 tháng yêu nhau. Nhưng mấy tháng trước đám cưới cô ấy đột ngột cấm tôi động vào người.

Tôi và Lan yêu nhau 7 tháng thì quyết định làm đám cưới. Thời gian yêu nhau chưa dài nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất nồng thắm. Tôi đã nhận định cô ấy chính là người phụ nữ mà mình muốn lấy làm vợ. Do đó tôi quyết định cưới sớm, sợ càng để lâu thì lại càng sinh lắm chuyện.

Tôi và vợ đã phát sinh quan hệ sau 3 tháng yêu nhau. Nhưng mấy tháng trước đám cưới cô ấy đột ngột cấm tôi động vào người. Vợ bảo cô ấy đã mắc sai lầm khi trao thân cho tôi quá sớm. Lan sợ tôi no xôi chán chè sẽ không còn yêu thương cô ấy nữa.

Đêm tân hôn, sau mấy tháng không được gần gũi vợ nên tôi sốt sắng đòi hỏi cô ấy 4 lần liền. Sau những phút giây nồng nàn say đắm, đến gần sáng chúng tôi mới mệt rã rời ôm nhau ngủ thiếp đi. Đến tận 9 giờ sáng hôm sau hai vợ chồng vẫn chưa dậy. Bố mẹ tôi rất tâm lý, không hề bắt con dậy sớm vào ngày này. 

Tân hôn 'miệt mài' đến mệt lả người, sáng ra nhận được cuộc gọi đến máy vợ mà tôi sốc ngã lăn khỏi giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đang ngủ say thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Rõ ràng là điện thoại của vợ nhưng cô ấy ngủ mê mệt không tỉnh nổi. Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào những vật dụng riêng tư như điện thoại của người khác. Nhưng bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, chuyện tôi nghe máy hộ cô ấy là điều bình thường. 

Để rồi khi câu nói ở đầu dây bên kia vẳng lại thì tôi phải kinh hoàng đến mức ngã khỏi giường: “Dạ em chào chị Lan ạ. Chị ơi sáng nay chị có lịch hẹn khám thai ở bên em nhưng em chưa thấy chị tới nên gọi điện nhắc chị kẻo lỡ hẹn ạ!".

Cúp máy rồi mà chân tay tôi vẫn run lẩy bẩy không bình tĩnh nổi. Bụng vợ vẫn phẳng lì chứng tỏ cái thai mới được khoảng 2 đến 3 tháng là cùng. Mà 4 tháng nay chúng tôi kiêng quan hệ, chắc chắn đứa con này không thể là của tôi được. Rõ ràng trong thời gian không gần gũi tôi, Lan đã có quan hệ với đàn ông khác. Thậm chí còn để mang thai với hắn ta. Cay đắng hơn cả là Lan biết rõ mình đang mang thai nhưng vẫn thản nhiên làm đám cưới với tôi, bắt tôi đổ vỏ!

Tôi lập tức lôi vợ dậy hỏi cho ra lẽ. Trước bằng chứng không thể chối cãi, vợ tôi đành thừa nhận lỗi lầm của mình. Quả thật thời gian gần đây cô ta có người khác nên mới né tránh quan hệ với bạn trai. Lý do giữ cho tình cảm mặn nồng chỉ là ngụy biện mà thôi. Dù cặp kè với người khác nhưng thấy tôi quá tốt nên cô ta vẫn giữ lại làm lốp xe dự phòng. Tới khi mang thai và gã đàn ông kia chạy mất hút thì Lan mới quay ra làm đám cưới với tôi để hợp thức hóa cái thai. Nếu tôi không chủ động cầu hôn thì chắc chắn Lan sẽ bằng cách nào đó thúc đẩy chuyện đám cưới thôi. 

Tân hôn 'miệt mài' đến mệt lả người, sáng ra nhận được cuộc gọi đến máy vợ mà tôi sốc ngã lăn khỏi giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng may là có cuộc gọi đó, nếu không mấy bữa nữa cô ta tuyên bố mang thai và tôi chắc chắn sẽ mù quáng tin rằng đó là con của mình. Chuyện đến nước này tôi không bao giờ có thể tha thứ cho cô ta được. Tôi bắt Lan phải ký vào đơn ly hôn ngay lập tức. Nhưng vợ tôi khóc lóc dọa tự tử, nói rằng sẽ lập tức bỏ cái thai đi và dành cả đời để đền tội cho tôi. Nếu tôi khăng khăng ly hôn thì cô ta chỉ còn nước tự tử vì hổ thẹn và làm xấu mặt bố mẹ. 

Tôi sợ cô ta tự tử thật thì gia đình tôi mang tiếng. Nhưng lẽ nào tôi phải chấp nhận sống với cô vợ đã cắm sừng mình hay sao?

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

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