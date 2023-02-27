Bất ngờ một lần về quê, tôi hoảng loạn khi phát hiện đằng sau những chuyến về quê thăm mẹ của anh tôi lại là âm mưu đáng sợ

Tâm sự 27/02/2023 10:57

Tôi hốt hoảng gọi chồng dậy để qua nhà xem sức khỏe của bà thế nào. Đến khi mẹ bảo không bị sao, chỉ là buồn chuyện anh trai tôi nên không thể ngủ được, lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại.

Mấy năm nay, công việc kinh doanh của anh trai tôi tốt hơn. Nghe nói mỗi năm thu nhập vài tỷ, anh chị có nhà riêng và vài mảnh đất cho thuê làm xưởng.

Vài tháng gần đây, anh tôi thường hay về thăm mẹ. Mỗi lần về chơi vài ngày, anh luôn mua đồ bồi dưỡng và biếu tiền mẹ. Thấy anh quan tâm, đối xử tốt với mẹ, tôi cũng vui. Vợ chồng tôi cho rằng anh chín chắn hơn, biết nghĩ về gia đình.

Đêm hôm thứ 4 vừa rồi, tôi đang ngủ say thì điện thoại đổ chuông. Thấy số của mẹ, tôi vội nghe máy trong lo lắng. Nghe thấy tiếng nói như muốn khóc của mẹ, tôi càng sợ hơn. Tôi hốt hoảng gọi chồng dậy để qua nhà xem sức khỏe của bà thế nào.

Bất ngờ một lần về quê, tôi hoảng loạn khi phát hiện đằng sau những chuyến về quê thăm mẹ của anh tôi lại là âm mưu đáng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi mẹ bảo không bị sao, chỉ là buồn chuyện anh trai tôi nên không thể ngủ được, lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại. Mẹ nói buổi chiều, anh trai về qua nhà và đưa theo 2 người nói là bạn. Họ xem đất đai quanh nhà rồi phát giá, anh tôi đòi hơn nhưng người ta chưa đồng ý. Sau khi khách về, anh trai nói là mẹ sống chẳng được bao lâu nữa. Đất nhà tôi đang được giá, anh ấy muốn bán đi để lấy tiền mở rộng kinh doanh.

Mẹ hỏi anh sau khi bán đất bà sẽ ở đâu. Anh tôi nói câu mà mẹ choáng váng, anh bảo mẹ hợp với con gái và rể, sau này qua nhà tôi sống. Hàng tháng anh ấy sẽ gửi tiền về cho tôi nuôi mẹ đến hết đời.

Tôi bảo mẹ đang cầm sổ đỏ, anh ấy sẽ không làm được gì, thế nên mẹ cứ yên tâm mà sống ở nhà, không phải đi đâu hết. Mẹ nói có mỗi anh tôi là con trai, sau này sẽ có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ. Trước khi mất, bố sang tên sổ đỏ cho anh tôi mà vợ chồng tôi hoàn toàn không hay biết. Là con gái, không được bố mẹ chia đất tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng mẹ còn đó mà bố sang tên sổ đỏ cho anh tôi, không bàn bạc với chúng tôi câu nào. Bây giờ đất và nhà thuộc về anh trai, anh ấy toàn quyền quyết định, mẹ có nói với tôi cũng chẳng giúp được gì.

Tôi thương mẹ lắm, không biết phải làm sao để mẹ được sống yên ổn những năm cuối đời đây?

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày

Tôi bàn với chồng đón mẹ lên dưỡng già, hôm sau chồng từ quê về, nhìn thấy người đứng sau tôi say xẩm mặt mày

Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng cũng tốt. Vì không ở chung nên hầu như chẳng có mâu thuẫn nào xảy ra. Nhưng chỉ có điều, mỗi lần về thăm bố mẹ đẻ, chồng đều cho ông bà tiền nhưng về thăm mẹ tôi, chồng không có gì.

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