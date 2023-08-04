Thy là cô đồng nghiệp cũ của tôi. Tuy Thy đã chuyển công ty khác nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Thy vẫn độc thân, thời gian rảnh rỗi nhiều nên thường xuyên tới nhà tôi chơi. Tin bạn mất chồng, nhiều người nói vậy tôi chỉ cười trừ, nhưng đêm đó tôi mới thấm thía sâu sắc bốn chữ ấy.

Cho đến giây phút đó, giây phút nhìn thấy cô bạn thân mà mình coi chẳng khác gì chị em gái, khoác trên người bộ váy ngủ mỏng manh lẻn vào phòng làm việc của chồng mình thì tôi mới thấy hối hận. Hối hận vì tin tưởng người khác quá nhiều, tin bạn thân và tin cả chồng mình. Tôi từng nghe nhiều lời cảnh báo về việc đừng bao giờ cho bạn thân tiếp xúc gần gũi với chồng song tôi lại chẳng nghe.

Chồng tôi dạo này phải làm việc khuya, tôi thì ở phòng ngủ chính. Bình thường ngủ rất say nhưng đêm ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đột ngột tỉnh dậy. Định bụng sang xem chồng làm việc thế nào thì phải bủn rủn chân tay khi chứng kiến được cảnh tượng đó.

Hôm đó là cuối tuần, Thy tới nhà tôi chơi rồi ở lại ăn tối. Hai đứa xem phim xong thì trời cũng đã khuya nên tôi bảo Thy ngủ lại. Dù sao nhà tôi có phòng ngủ dành cho khách với đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Thy ngủ lại nhà tôi.

Lúc ấy dù rất đau đớn và bàng hoàng nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, bật sẵn điện thoại để ghi âm, chụp ảnh, ghi lại bằng chứng cho hai kẻ ấy không thể chối cãi được. Vợ chồng tôi chưa có con, tôi sẽ ly hôn bởi không bao giờ tôi tha thứ cho một kẻ phản bội.

Vậy nhưng âm thanh tôi nghe được không phải là mấy lời ngọt ngào nũng nịu hay những tiếng động nhạy cảm mà lại là giọng nói rất bình thản và rành rọt của chồng tôi:

- Nếu ngay bây giờ cô ra khỏi đây và không bao giờ được xuất hiện trong nhà tôi nữa thì tôi sẽ bỏ qua cho. Trước đây cô là bạn của vợ tôi, tôi không tiện nói nhưng ngày hôm nay cô làm ra hành động này thì tôi không thể chấp nhận được nữa.

Cô cũng biết là tôi có mối quan hệ khá thân với phó giám đốc công ty cô. Nếu cô muốn giữ công việc ổn định đó thì nên nhớ lời tôi nói. Cô nghĩ người đàn ông nào cũng sẵn sàng gật đầu khi phụ nữ chủ động dâng hiến à? Xin lỗi nhưng tôi yêu vợ và trân trọng gia đình của tôi hơn những thứ dục vọng đó.

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Tôi ngây ngẩn cả người, chưa kịp định thần lại thì cánh cửa phòng làm việc của chồng mở tung. Thy thấy tôi, mặt mũi xanh mét cắt không còn giọt máu. Ngay sau đó Thy xách túi, khoác áo chạy thẳng khỏi nhà tôi. Từ đó đến nay chúng tôi không liên lạc lại.

Chồng tôi khách quan mà nói cũng là người đàn ông tốt, công việc ổn định thu nhập tốt, tính tình chín chắn điềm đạm, ít nói nhưng lại thích thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Trước nay Thy có chút nhan sắc nên luôn tỏ ra kiêu ngạo, con mắt chọn đàn ông rất cao, ai ngờ đâu cuối cùng lại muốn quyến rũ chồng của bạn gái thân. Đúng là lòng người khó lường! Vì ham muốn, sự ích kỷ của bản thân mà con người ta có thể làm ra hành động vô liêm sỉ đến thế.

Tôi thật sự rất vui mừng và hạnh phúc vì có một người chồng đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ và biết trân trọng gia đình, không vì những dục vọng tầm thường mà đánh đổi hạnh phúc hôn nhân. Trước đó tôi vẫn lần khứa chưa muốn sinh con nhưng bây giờ tôi quyết định rồi, gia đình chúng tôi cần có thêm một thiên thần nhỏ. Anh hoàn toàn xứng đáng để tôi đặt niềm tin.