Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Tâm sự 27/10/2025 09:30

Tôi vô tư không nghĩ đến những biểu hiện lạ của Linh. Cô ấy thì càng ngày càng lấn tới. Thậm chí còn ăn cơm ở nhà tôi, ở nhà tôi mãi tới tối khuya mới về. Mà có khi phải nhờ chồng tôi nhắc khéo mới về.

Tôi mà Linh là bạn thân hồi cấp 3. Lên đại học thì cô ấy du học rồi ở lại lập nghiệp và lấy chồng luôn ở Mỹ. Chồng Linh cũng là một học sinh du học. Cả hai đều rất đẹp đôi.

Tôi lập gia đình với chồng là sếp của công ty tôi. Anh hiền lành, đẹp trai, có tài chỉ có điều hơi nhút nhát. Tôi cưới được anh cũng chính vì đã tấn công trước sau nhiều lần gợi ý mà anh ấy không dám tiến dù tôi biết anh thích tôi.

7 năm sau, Linh về nước. Chúng tôi dù không học đại học cùng nhau nhưng vẫn giữ liên lạc từng ấy năm. Lúc Linh cưới có về Việt Nam, tôi có dự đám của cô ấy. Nhưng khi tôi cưới thì Linh không có ở nhà nên nó không biết mặt chồng tôi.

Lần đầu tiên Linh đến nhà tôi chơi, cô ấy cứ chằm chằm nhìn chồng tôi khiến anh ấy cũng thấy ngượng mà ý tứ xin phép lui. Sáu tháng sau khi cô ấy trở về Mỹ thì tôi nghe tin cô ấy đã ly dị chồng. Tôi nghe mẹ Linh nói chứ cô ấy không hề nói với tôi. Tôi có gọi điện tâm sự, sợ cô ấy sốc. Nhưng không, cô ấy có vẻ như rất vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với hôn nhân của mình.

Rồi cô ấy chuyển hẳn về Việt Nam công tác. Tôi nghĩ chắc là vì vợ chồng ly dị nên cô ấy muốn trở về quê hương. Cô ấy thường xuyên đến nhà thăm tôi hơn. Tôi nghĩ chắc là cô ấy buồn, cô đơn nên đến nhà tôi chơi cho đỡ buồn. 

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vô tư không nghĩ đến những biểu hiện lạ của Linh. Cô ấy thì càng ngày càng lấn tới. Thậm chí còn ăn cơm ở nhà tôi, ở nhà tôi mãi tới tối khuya mới về. Mà có khi phải nhờ chồng tôi nhắc khéo mới về.

Chồng tôi nói với tôi “em không nên thân thiết với Linh quá. Với lại cũng đừng để cô ấy đến nhà mình thường xuyên như vậy.”

Tôi gạt đi cho rằng bạn bè thân thiết qua lại thì có gì. Anh ấy nói tôi không thấy gì lạ hay sao. Tôi nói “em chẳng thấy có gì bất thường”. Anh tức tối rồi lên phòng, bỏ mặc tôi ở dưới phòng khách.

Một lần, tôi về muộn thì thấy Linh đã ở nhà tôi trước. Cô ấy đang loay hoay trong bếp. Thấy tôi về liền cười nói “Cậu về muộn nên tiện thể tớ vào bếp nấu mấy món anh Lương thích”.Tôi cười xòa cũng chẳng thấy vấn đề gì.

Chồng tôi hôm ấy bỗng dưng nói có bạn gọi nên không ăn cơm tối ở nhà. Anh lầm lì lườm tôi rồi đi. Có vẻ anh đang giận tôi thì phải. Linh thì có phần thất vọng nhưng vẫn cười nói anh bận thì cứ đi.

Tối hôm ấy anh về muộn. Tôi bực bội cãi nhau với anh, nói anh không tôn trọng bạn của vợ. Lúc này anh mới đùng đùng nổi giận mắng tôi là “không biết em giả vờ ngu hay ngu thật. Em nuông chiều bạn như vậy thì có ngày mất chồng.”

Tôi như người ngu tự dưng được khai sáng. Sao tôi lại không nghĩ đến vấn đề này? Có lẽ nào Linh đã nói gì với chồng tôi rồi sao?Tại sao anh ấy lại luôn tìm cách tránh mặt Linh? Hai người đó liệu có chuyện gì rồi?

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Mẹ chồng hào phóng cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ vừa mua xong thì bị 'ăn tát' rồi khóc nấc vì không có câu trả lời

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Đời sống 32 phút trước
Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Đời sống 44 phút trước
Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Tâm sự 46 phút trước
3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang sau ngày 27/10/2025

3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang sau ngày 27/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường, Tài Lộc nở rộ, giàu có bứt phá, vàng bạc đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường, Tài Lộc nở rộ, giàu có bứt phá, vàng bạc đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Mẹ chồng yêu thương mình bất thường, vợ trẻ 'điếng người' khi vén màn 'uẩn khúc' của sự tình

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Lấy hết can đảm thú nhận 'bắt chồng đổ vỏ', tôi rụng rời khi anh quỳ xuống cảm ơn

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Cầm kết quả khám bệnh lo lắng chưa kịp nói với vợ, chồng 'chết đứng' khi cô ấy lại ném cho tờ giấy siêu âm

Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Sau ly hôn, chồng cũ quay lại thăm vợ, anh ta tái mặt, 'cứng người' khi nhận ra 'người yêu mới' của cô ấy

Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau

Mẹ chửi vợ là 'gái độc không con', chồng hé lộ bí mật khiến bà 'sốc ngất' vì sự thật phía sau