Hôm nay, tôi quyết lật bài với chồng mình. Khi thấy vợ đứng chắn đường cửa khách sạn, chồng tôi thoáng giật mình rồi trừng mắt quát: “Ai cho cô đến đây hả”.

Là một người từng trải qua nỗi đau bị phản bội, tôi hiểu hơn ai hết cảm giác ấy. Trong 5 năm sống cùng nhau, chồng tôi đã ngoại tình đến 2 lần. Và tôi đã phải tự mình vượt qua nỗi đau đó. Có lẽ trước đây tôi đã quá nhu nhược và thương con nên mới bị chồng cắm sừng hết lần này đến lần khác. Lần đầu tôi phát hiện chồng ngoại tình là khi tôi vừa sinh con được 3 tháng. Lúc ấy, tôi thấy chồng suốt ngày nhắn tin qua lại với người cũ. Thế nhưng khi vợ hỏi, anh ta lại chối bay biến và nói chỉ bàn chuyện công việc.

Hôm đó đưa con đi tiêm, tôi tận mắt chứng kiến chồng mình đang gặp gỡ người yêu cũ. Họ còn tay trong tay đi vào nhà nghỉ. Đáng lẽ lần ấy, tôi nên quyết liệt và ly hôn. Nhưng nghĩ thương con còn quá bé, tôi đã bỏ qua cho anh ta và nói rõ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu chồng tôi tiếp tục ngoại tình, tôi sẽ dứt khoát chia tay. Ngày ấy chồng tôi thề non hẹn biển. Vậy mà sau 4 năm, anh ta lại tiếp tục tái diễn chuyện này. Tôi mới biết chồng ngoại tình cách đây 2 tháng. Sở dĩ tôi không làm to chuyện vì muốn tìm hiểu thật kỹ trước khi bung bét với chồng.

Ảnh minh họa: Internet Cô gái mà chồng tôi mới quen rất xinh đẹp. Chồng tôi tin tưởng cô ta đến mức mua cả một căn hộ chung cư cho người tình dọn đến ở. Trước tình thế đó, tôi thuê một thám tử tìm hiểu và biết được quá khứ bất hảo của người mà chồng tôi tin yêu. Thì ra tình địch của tôi chẳng hay ho gì. Ở quê, cô ta đã có 1 đứa con riêng nhưng lên thành phố lại nói mình chưa bao giờ kết hôn. Hôm nay, tôi quyết lật bài với chồng mình. Khi thấy vợ đứng chắn đường cửa khách sạn, chồng tôi thoáng giật mình rồi trừng mắt quát: “Ai cho cô đến đây hả”. Thấy tôi không chủ động rời đi, anh ta hung hăng định đánh vợ. Nhưng chưa kịp động tay thì tôi rút trong túi ra một tập tài liệu. Sau khi đưa cho chồng, tôi cười khẩy: “Anh tưởng cô ta ngây thơ à? Anh bị lừa rồi. Tự mình xem đi”. Ảnh minh họa: Internet Nhìn qua những chứng cứ mà tôi đưa, chồng tôi thay đổi thái độ. Anh ta nghiến răng: “Cô lừa tôi à, tại sao lại nói mình chưa lấy chồng? Cô được lắm”. Không muốn phí thời gian cho hai con người ấy, tôi lặng lẽ bỏ đi. Lần này tôi không còn nhu nhược nữa. Đơn tôi đã viết, chỉ còn đợi chồng tôi ký lên nữa là xong. Chắc chắn dù anh ta giải thích, hứa hẹn thế nào, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho người đàn ông ấy nữa. Mọi người cũng vậy nhé, khi người đàn ông của mình phản bội một lần thì có thể xem xét. Nhưng đến lần thứ 2 thì nhất định phải bỏ, vì khi đó anh ta đã không xứng đáng với chúng ta nữa rồi.

Đi hưởng tuần trăng mật, sau màn quấn quýt thì chồng ngủ say, có người bất ngờ gõ cửa thì tôi 'lạnh sống lưng' khi thấy mặt anh ta Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài. Chồng tôi sau đó ngủ ngon lành, còn tôi vì lạ chỗ nên vẫn thức.

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