Đang tính chuyện sang tên sổ đỏ cho mảnh đất, bất ngờ bố chồng vác búa ra ngoài làm một việc 'gây sốc'

Tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê nói với bố mẹ sẽ ở hẳn trên thành phố. Ngôi nhà ở quê không dùng nữa và sẽ bán. Chồng tôi bảo bố mẹ sang tên cho anh ấy làm sổ đỏ bán cho được giá và sau này không xảy ra tranh chấp. Bố nói là sẽ không bán gì hết, nếu chúng tôi không ở nữa thì sẽ cho em trai chồng. Chúng tôi không đồng tình với quan điểm của bố, đất đã cho, nhà đã xây là tài sản của hai vợ chồng, sao có thể đòi lại được. Chúng tôi không ở nữa thì bán lấy tiền đầu tư, lo cho tương lai.

Khi mới cưới nhau, chúng tôi sống và làm việc ở quê, được bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh và xây nhà. Nhưng cuộc sống khó khăn đủ bề, chồng tôi ra thành phố tìm việc. Do chồng biết tính toán làm ăn, anh đã mua được căn hộ chung cư rộng rãi và đón mẹ con tôi ra ở cùng được gần một năm nay.

Trong khi hai bố con cãi nhau qua lại, bố chồng tức giận cầm búa chạy ra sân, đập bức tường xây ngăn cách giữa hai nhà. Bố quát lên đất là của tổ tiên, không thể bán cho người ngoài. Nếu vợ chồng tôi làm trái ý thì đừng bao giờ quay về quê nữa.

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Chồng tôi bảo nếu em trai muốn lấy nhà và đất thì sẽ bán rẻ cho, chỉ lấy khoảng 500 triệu. Thế nhưng bố chồng nói là đất chưa sang tên sổ đỏ là quyền của ông, chúng tôi chẳng có quyền hành gì mà bắt em chồng trả tiền.

Vợ chồng tôi thật hối hận, giá ngày ông mới cho đi làm sang tên sổ đỏ luôn thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ rõ ràng đất nhà là của hai vợ chồng nhưng không có quyền gì.

Không muốn vì đất đai mà nảy sinh mâu thuẫn bố con, anh em, tôi khuyên chồng từ bỏ ý định bán nhà. Để mặc ông muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chồng tôi không chịu thua, nói là sẵn sàng ra tòa với bố để đòi lại tài sản đã thuộc về mình.

Tôi sợ xanh mặt khi nghe lời chồng nói, đất đai quý giá thật nhưng có đáng đến mức đưa bố ra tòa để kiện tụng không?

Mấy hôm nay tôi đau đầu vì chuyện mảnh đất ở quê quá. Theo mọi người tôi phải khuyên giải chồng thế nào, để anh ấy từ bỏ ý định tranh giành đất đai đây?