Đang tính chuyện sang tên sổ đỏ cho mảnh đất, bất ngờ bố chồng vác búa ra ngoài làm một việc 'gây sốc'

Tâm sự 28/12/2022 06:06

Cuộc sống khó khăn đủ bề, chồng tôi ra thành phố tìm việc. Do chồng biết tính toán làm ăn, anh đã mua được căn hộ chung cư rộng rãi và đón mẹ con tôi ra ở cùng được gần một năm nay.

Khi mới cưới nhau, chúng tôi sống và làm việc ở quê, được bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh và xây nhà. Nhưng cuộc sống khó khăn đủ bề, chồng tôi ra thành phố tìm việc. Do chồng biết tính toán làm ăn, anh đã mua được căn hộ chung cư rộng rãi và đón mẹ con tôi ra ở cùng được gần một năm nay.

Tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê nói với bố mẹ sẽ ở hẳn trên thành phố. Ngôi nhà ở quê không dùng nữa và sẽ bán. Chồng tôi bảo bố mẹ sang tên cho anh ấy làm sổ đỏ bán cho được giá và sau này không xảy ra tranh chấp. Bố nói là sẽ không bán gì hết, nếu chúng tôi không ở nữa thì sẽ cho em trai chồng. Chúng tôi không đồng tình với quan điểm của bố, đất đã cho, nhà đã xây là tài sản của hai vợ chồng, sao có thể đòi lại được. Chúng tôi không ở nữa thì bán lấy tiền đầu tư, lo cho tương lai.

Trong khi hai bố con cãi nhau qua lại, bố chồng tức giận cầm búa chạy ra sân, đập bức tường xây ngăn cách giữa hai nhà. Bố quát lên đất là của tổ tiên, không thể bán cho người ngoài. Nếu vợ chồng tôi làm trái ý thì đừng bao giờ quay về quê nữa.

 

Đang tính chuyện sang tên sổ đỏ cho mảnh đất, bất ngờ bố chồng vác búa ra ngoài làm một việc 'gây sốc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bảo nếu em trai muốn lấy nhà và đất thì sẽ bán rẻ cho, chỉ lấy khoảng 500 triệu. Thế nhưng bố chồng nói là đất chưa sang tên sổ đỏ là quyền của ông, chúng tôi chẳng có quyền hành gì mà bắt em chồng trả tiền.

Vợ chồng tôi thật hối hận, giá ngày ông mới cho đi làm sang tên sổ đỏ luôn thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ rõ ràng đất nhà là của hai vợ chồng nhưng không có quyền gì.

Không muốn vì đất đai mà nảy sinh mâu thuẫn bố con, anh em, tôi khuyên chồng từ bỏ ý định bán nhà. Để mặc ông muốn làm gì thì làm. Thế nhưng chồng tôi không chịu thua, nói là sẵn sàng ra tòa với bố để đòi lại tài sản đã thuộc về mình.

Tôi sợ xanh mặt khi nghe lời chồng nói, đất đai quý giá thật nhưng có đáng đến mức đưa bố ra tòa để kiện tụng không?

Mấy hôm nay tôi đau đầu vì chuyện mảnh đất ở quê quá. Theo mọi người tôi phải khuyên giải chồng thế nào, để anh ấy từ bỏ ý định tranh giành đất đai đây?

Yêu 3 tháng thì cùng em vào khách sạn, vừa xé toạc áo em ra thì tôi vội vã 'chạy mất dép'

Yêu 3 tháng thì cùng em vào khách sạn, vừa xé toạc áo em ra thì tôi vội vã 'chạy mất dép'

Từ việc chỉ muốn chinh phục một cô gái đẹp, tôi đã dần thích em thực sự. Tôi cảm thấy em chính là người con gái mà tôi phải yêu và cưới. Tuy nhiên bản tính trăng hoa vẫn nổi lên trong lòng tôi. Nghĩ là muốn chinh phục được em thì phải có được em trước tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 49 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình