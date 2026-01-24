Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: 'Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu', tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Tâm sự 24/01/2026 16:11

Tôi bần thần không thể tin vào những gì chồng tương lai đang nói. Trong đời con gái chỉ có một lần được tổ chức đám cưới đàng hoàng được tất cả mọi người chúc mừng. Vì sao tôi phải tổ chức cùng người khác?

Bố mẹ của Toàn sang nhà tôi để bàn chuyện cưới xin. Sau khi chọn ngày thì bố mẹ hai bên quyết định được ngày tốt để tổ chức đám cưới. Tôi hào hứng với kế hoạch chụp ảnh cưới ở đâu, mặc váy cưới thế nào, chọn nhà hàng nào tổ chức tiệc. Bỗng nhiên, Toàn bất ngờ nói trong lễ cưới của hai đứa sẽ có hai cô dâu khiến tôi chết sững vì sốc. Tôi liền nghĩ ngay rằng chẳng lẽ chồng tương lai của mình muốn cưới hai vợ cùng một lúc?

Nhưng Toàn giải thích rằng tiệc cưới lần này có hai cô dâu vì gia đình anh muốn tổ chức hôn lễ cho cả anh và anh trai trong cùng một ngày. Anh nói bố mẹ muốn làm thế để tiết kiệm tiền bạc, công sức làm hai lễ cưới gần kề nhau.

 

Toàn còn nói rằng mới gần đây thì bạn gái của anh trai báo có thai, phải nhanh chóng làm đám cưới. Mà tôi với Toàn cũng không thể hoãn cưới vì đã thống nhất thời gian với hai bên gia đình. Hai đám cưới cách nhau 1, 2 tháng thì rất mất công, vậy thì cứ tổ chức gọp chung sẽ đỡ tốn kém. Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu!

Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: 'Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu', tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bần thần không thể tin vào những gì chồng tương lai đang nói. Trong đời con gái chỉ có một lần được tổ chức đám cưới đàng hoàng được tất cả mọi người chúc mừng. Vì sao tôi phải tổ chức cùng người khác? Trong lễ cưới của mình mà không thể là cô dâu duy nhất, xinh đẹp nhất thì còn gì là hạnh phúc nữa? Huống hồ, cách bố mẹ của Toàn tổ chức như thế chắc chắn sẽ làm thiên hạ chê cười. Bố mẹ tôi cũng sẽ không thể chấp nhận được.

Nhưng khi nghe tôi phản đối thì Toàn nói rằng tôi sống quá ích kỷ, sao không nghĩ cho anh và gia đình anh? Anh nói chị dâu tương lai của anh đã đồng ý, sao tôi phản đối? Anh ấy còn nói lễ cưới chỉ là hình thức, làm thế nào mà không được?

Cả hai cãi vã không nhường ai, cuối cùng Toàn nói nếu tôi không chịu tổ chức đám cưới cùng vợ chồng anh trai thì phải 2, 3 năm sau chúng tôi mới cưới nhau được. Tôi vừa thất vọng vừa hoang mang vô cùng.

Giờ tôi phải làm sao đây? Giờ tuổi tôi cũng không còn trẻ, nhưng tôi không cam lòng tổ chức đám cưới như thế.

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Em thấy trên giường chị dâu đang nằm nghỉ. Chị thấy em đang ở cửa phòng thì hỏi một câu, sau đó lăn ra ngủ. Dù em biết rằng chị dâu một mình trông con rất cực khổ, vì chị mới sinh con mà chồng lại đi công tác cả tuần nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày 25/1/2026, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày 25/1/2026, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Sau đêm nay, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
NÓNG: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn

NÓNG: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn

Đời sống 40 phút trước
Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Bố chồng lén đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi theo dõi thì phát hiện một bí mật động trời

Bố chồng lén đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi theo dõi thì phát hiện một bí mật động trời

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: "Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu", tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: "Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu", tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Tâm sự 49 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đúng ngày 25/1/2026

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đúng ngày 25/1/2026

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một "dấu vết" lạ trên ngực

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một "dấu vết" lạ trên ngực

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không dám đánh ghen mà lặng lẽ rút lui vì nhận ra gương mặt "quyền lực" ấy

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé

Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi "nhận con", chồng cũ nhục nhã quay xe khi nhìn thấy thứ trên tay đứa bé