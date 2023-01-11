Đang ân ái thăng hoa trên giường, đêm kỷ niệm 1 năm ngày cưới lại phát hiện 'bí mật động trời' từ chồng

Tâm sự 11/01/2023 18:08

Sau khi ân ái, chồng tôi ngủ thiếp đi. Tôi như một thói quen, cầm điện thoại để lướt mạng một lúc rồi mới ngủ.

ôi và anh làm đám cưới sau 4 năm quen nhau ở đại học và 2 năm yêu nhau khi đã ra trường. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi còn với anh, trước tôi, anh đã có vài mối tình khác. Tôi không quan trọng về điều đó, miễn rằng, khi đã là vợ chồng, chúng tôi sẽ là mối tình cuối của nhau.

1 năm bên nhau, dù còn vài điều chưa thật sự hòa hợp với cuộc sống hôn nhân, khi hai cá thể riêng biệt cùng về sống chung dưới một mái nhà nhưng chúng tôi đều tìm được cách tháo gỡ và chưa khi nào giận nhau lâu quá 3 ngày.

Sau khi cưới, chúng tôi thống nhất chưa có con luôn, phần vì cả hai còn trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, phần khác là muốn tập trung lo cho kinh tế ổn định hơn, khi ấy, có con cũng chưa muộn. Với cá nhân tôi, tôi mãn nguyện về khoảng thời gian một năm vừa qua và tôi nghĩ rằng, chồng mình cũng vậy.

 

Ngày xách vali đến Đà Lạt để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, tôi đã rất hạnh phúc nhưng không ai nghĩ rằng, khi về, tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong, nín lặng trong từng tiếng nấc nghẹn đắng ở cổ.

 

Chuyện xảy ra vào đêm thứ 2 chúng tôi ở Đà Lạt. Sau khi ân ái, chồng tôi ngủ thiếp đi. Tôi như một thói quen, cầm điện thoại để lướt mạng một lúc rồi mới ngủ. Vì ban ngày đi chơi, chúng tôi chụp khá nhiều ảnh trong điện thoại của chồng nên tôi lấy ra xem. Tất nhiên, tôi biết mật khẩu máy của chồng và cũng chỉ có ý định xem ảnh nào đẹp để đăng lên "sống ảo" cho thiên hạ trầm trồ, ngưỡng mộ với niềm hạnh phúc của chúng tôi. 

Bỗng dưng tôi nghĩ đến việc làm một clip ảnh ngắn trên Tik Tok ghép nhạc cho sinh động nên tiện vào luôn nick Tik Tok của chồng. Đang kéo kéo, lướt lướt đột nhiên tôi thấy có gì đó quen quen đập vào mắt.

Đó là hình ảnh một cặp đôi đang quấn quýt nắm tay, tựa đầu vào vai, ôm hôn nhau ở nhiều khung cảnh, địa điểm khác nhau. Dù nam chính trong những bức ảnh đó đều được chụp khi quay lưng, đeo khẩu trang hoặc chỉ nghiêng nửa mặt nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra, đó chính là chồng mình.

 

Đang ân ái thăng hoa trên giường, đêm kỷ niệm 1 năm ngày cưới lại phát hiện 'bí mật động trời' từ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi phải xem đi xem lại đoạn clip ngắn ấy đến 5 lần với hy vọng mình nhìn nhầm nhưng tôi biết, tôi không hề nhầm. Khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy và ngay cả cái áo sơ mi hay chiếc đồng hồ đeo tay, tất cả đều thể hiện rõ, đó là chồng tôi. Nhìn vào dòng tựa đề cho clip, tôi càng choáng hơn. "Nguyện mãi là người tình bí ẩn của anh. Nhớ và yêu anh nhiều".

Buông điện thoại, tôi có cảm giác như bị rơi xuống vực sâu không lối thoát. Tôi hoang mang với hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi chạy lộn xộn trong đầu. Chồng tôi ngoại tình ư? Ngoại tình từ khi nào? Tại sao anh lại ngoại tình? Anh đã có người phụ nữ khác tại sao vẫn "giả vờ" hạnh phúc bên cạnh tôi? Và hàng loạt những câu hỏi tại sao khác… Quay sang nhìn chồng, tôi bất giác bật khóc khiến chồng tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, chưa kịp hỏi chuyện gì thì nhìn sang thấy những hình ảnh kia vẫn đang chạy trên màn hình điện thoại. Có lẽ, anh đã hiểu.

Thấy vậy, tôi càng khóc to hơn, ngồi thụp xuống nền đá hoa lạnh. Anh kéo tôi lên giường nhưng bị tôi đẩy ra. Anh im lặng không chối cãi, không giải thích, thậm chí không cầu xin tôi tha thứ. Anh châm điếu thuốc, ra ban công đứng rất lâu. Còn tôi thì cứ khóc, khóc mà không biết, tại sao cuộc hôn nhân của chúng tôi lại thành ra như vậy.

Thường thì người ta chỉ nghĩ đến ngoại tình, tìm kẻ thứ ba khi hôn nhân giữa hai người không còn hạnh phúc, khi một trong hai đã chán đối phương hoặc cuộc sống gia đình ràng buộc quá ngột ngạt.

Nhưng tất thảy những điều trên không hề tồn tại ở cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vậy mà, chồng tôi vẫn ngoại tình! Đây là sự thật và đến giờ, dù không muốn tin, tôi cũng vẫn phải chấp nhận điều đó.

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Chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Vâng, tất nhiên là cho đến trước thời điểm tôi đọc được tin nhắn khủng khiếp đó trong điện thoại của anh.

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