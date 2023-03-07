Đám cưới nở mày nở mặt vì đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn đang hừng hực vì sắp được động phòng, tôi vội bỏ chạy vì thấy 'diện mạo thật' của gã đại gia giấu mặt

Tâm sự 07/03/2023 10:57

Vì muốn có cuộc sống tốt hơn, tôi đã đồng ý lấy một người mình chưa từng gặp trực tiếp bao giờ cả. Cũng vì vậy, đêm tân hôn của tôi đã trải qua không hề êm ấm chút nào.

Hương có ngoại hình ưa nhìn, lại tốt nghiệp đại học nên đặt mục tiêu phải lấy chồng đại gia, hoặc ít nhất là lấy đàn ông tài giỏi thành đạt. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu này nên đến năm 27 tuổi, Hương vẫn độc thân. Bạn bè xung quanh Hương đã có chồng con, họ khuyên cô đừng cầu toàn đòi hỏi, phụ nữ đẹp mấy cũng có thời. Nhưng Hương mặc kệ, cô không tin người ưu tú như mình lại không lấy chồng giàu có được.

Đám cưới nở mày nở mặt vì đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn đang hừng hực vì sắp được động phòng, tôi vội bỏ chạy vì thấy 'diện mạo thật' của gã đại gia giấu mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó có người quen mai mối cho Hương lấy chồng Việt kiều. Họ nói người này tuy từng ly hôn nhưng rất giàu có, lại thành đạt với 2 công ty lớn. Nghe thế, Hương liền nuôi hy vọng. Cô nhắn tin, trò chuyện với vị đại gia này, khi nhìn thấy anh đẹp trai phong độ qua màn hình điện thoại gọi điện thì cô càng vừa ý.

Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Hương vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài. Dù vậy, anh ấy nói chưa thể về nước để làm đám cưới cùng cô. Hương tỏ ra hiểu chuyện thông cảm cho chồng tương lai, một mình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mọi chi tiêu, sắm sửa cho lễ cưới đều được vị đại gia kia trả không tiếc tiền. Tài khoản của Hương tăng vèo lên con số khiến cô há hốc kinh ngạc. Hương hài lòng nghĩ, phải lấy chồng giàu thế này thì cả đời cô mới ấm êm được.

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Hương vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay. Hương dù tủi thân khi đám cưới không có chú rể nhưng vẫn thấy tự hào khi đeo vàng đầy cổ khiến ai cũng xuýt xoa lấy chồng đại gia thật sướng.

Sau khi đám cưới kết thúc, Hương được tài xế đưa về biệt thự sang trọng. Đêm tân hôn, Hương ngồi đợi chú rể về. Đến đêm khuya, có người mở cửa, Hương hồi nộp đợi khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau. Nhưng khi đèn được bật lên thì Hương hoảng hồn tái mặt.

Đám cưới nở mày nở mặt vì đeo vàng trĩu cổ, đêm tân hôn đang hừng hực vì sắp được động phòng, tôi vội bỏ chạy vì thấy 'diện mạo thật' của gã đại gia giấu mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông đang đứng giữa phòng không phải là người phong độ, đẹp trai mà cô thường xuyên nói chuyện cùng. Chồng cô bây giờ là một lão già U60, mặt mày nhăn nhúm, đọc tóc bạc trắng. Thấy Hương hoảng hốt định la lên thất thanh thì ông ta vội nói:

“Anh là chồng em đây. Vì sợ em chê anh già nên anh phải mướn người để gọi video call với em. Nhưng anh mới là người nhắn tin với em mỗi ngày. Giờ mình là vợ chồng rồi, em phải chấp nhận anh”.

Hương kinh sợ tột cùng, cô tông cửa lao thẳng ra khỏi phòng tân hôn. Với Hương, đó là đêm tân hôn kinh hoàng nhất cô từng trải qua. Dù sau này cô đã đơn phương ly hôn chồng nhưng cô vẫn còn thấy sợ hãi, vì mê giàu sang mà cô bị lừa đau đớn, nhém chút nữa là cả đời phải hối hận.

Đưa sếp về nhà rồi tiện thể 'tắm nhờ', đang lau người thì một bàn tay ấm nóng chạm vào lưng tôi, lời khẩn cầu thật tội lỗi nhưng cũng mê đắm lòng người

Đưa sếp về nhà rồi tiện thể 'tắm nhờ', đang lau người thì một bàn tay ấm nóng chạm vào lưng tôi, lời khẩn cầu thật tội lỗi nhưng cũng mê đắm lòng người

Vì bị sếp nôn ra người tôi mới xin vợ sếp cho mình tắm nhờ rồi trở về, chị cũng đồng ý nhanh chóng. Nào ngờ, khi tôi đang chuẩn bị về nhà thì chị lại lao vào cầu xin tôi một điều tội lỗi.

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