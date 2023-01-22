Đắm chìm trong men say, tôi không do dự lên giường với chồng của bạn thân, sau một đêm điên cuồng quên trời đất, chúng tôi vờ như không có gì xảy ra

Tâm sự 22/01/2023 23:53

Tôi và chồng của bạn thân trong một lần gặp gỡ vô tình đã nảy sinh chuyện giường gối. Dẫu vậy, chúng tôi đều thống nhất chuyện này sẽ không tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Tôi đã ngủ với chồng của một người bạn, cả 2 chúng tôi đều biết rõ mình đang làm gì. Có thể nhiều người sẽ nói chúng tôi bằng những từ rất tệ hại như: "rác rưởi", "người không có lòng tự trọng", hoặc bất kỳ ngôn từ mang tính lăng mạ nào đó.

Tôi không hiểu cuộc sống hôn nhân của anh ấy như thế nào, nhưng qua cuộc trò chuyện, tôi thấy anh ấy lúc nào cũng cô đơn và luôn có một nỗi buồn man mác thường trực trên khuôn mặt, thế nhưng anh ấy cũng không quá quan tâm về điều đó. Chỉ có tôi là người cảm nhận được sâu trong thâm tâm anh ấy đang có những nỗi buồn không thể nói thành lời.

Tôi gặp anh ấy một cách tình cờ, có lẽ đúng vào thời điểm anh ấy đang gặp chuyện gì đó rất khó khăn. Tôi đã uống vài ly rượu và cùng nhau trò chuyện, đôi khi cả 2 cũng buông lời tán tỉnh chọc ghẹo nhau và rồi chúng tôi đã hôn nhau.

Đắm chìm trong men say, tôi không do dự lên giường với chồng của bạn thân, sau một đêm điên cuồng quên trời đất, chúng tôi vờ như không có gì xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cả 2 chúng tôi đều biết rằng điều đó là sai trái, thậm chí sau khi hôn nhau chúng tôi đã thảo luận vì sao nó lại sai, thế rồi chúng tôi đã không kìm lại được cảm xúc và lên giường với nhau.

Tôi cảm thấy đó không phải là một tội lỗi gì đó quá lớn lao. Anh ấy nói rằng bản thân cảm thấy đó không phải là điều xấu. Tôi đã hỏi anh ấy rằng liệu rằng chúng tôi có thể có hội gặp lại nhau không, gặp nhau không phải với mục đích lên giường với nhau. Anh ấy đã nói rằng bản thân rất thích công ty tôi đang làm việc, và sẵn sàng gặp lại tôi một lần nữa mà không có tình dục đi kèm.

Tôi rất muốn gặp lại anh ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi vì tôi và anh ấy nếu có cơ hội làm việc với nhau. Nói thật là có đôi lúc tôi nghĩ rằng mình muốn rời bỏ chồng một thời gian nhưng con cái, tài sản, tiền bạc…mọi thứ không phải là điều dễ dàng.

Tôi cũng yêu chồng tôi, do đó tôi quyết định sẽ không ngủ với anh ấy thêm một lần nào nữa. Và tôi coi những gì đã trải qua với anh lấy là cảm xúc nhất thời, không phải tình yêu hay cảm mến thật sự.

Đắm chìm trong men say, tôi không do dự lên giường với chồng của bạn thân, sau một đêm điên cuồng quên trời đất, chúng tôi vờ như không có gì xảy ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Qua sự việc này tôi cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với chồng như thế nào, và cho tôi biết được, mình cần phải trân trọng gia đình của mình hơn. Có những lúc đối diện với chồng, tôi đã định lòng nói ra tất cả... nhưng lý trí thôi thúc tôi không được nói ra chuyện động trời đó.

Tôi nghĩ không ai có thể tránh được những cảm xúc nhất thời, những rung động không thể kìm chế được nhưng quan trọng nhất là vẫn phải giữ được lý trí và mọi thứ chưa đi quá giới hạn.

Đưa bố mẹ lên thành phố để bàn chuyện đám cưới, đến bữa cơm gia đình người yêu khinh ra mặt, em còn làm ra hành động này khiến tô bỏ về, tuyên bố chia tay

Đưa bố mẹ lên thành phố để bàn chuyện đám cưới, đến bữa cơm gia đình người yêu khinh ra mặt, em còn làm ra hành động này khiến tô bỏ về, tuyên bố chia tay

Tôi và người yêu đang trong giai đoạn ra mắt gia đình nhau và tính chuyện đám cưới. Tuy nhiên, tôi đã phải suy nghĩ đến chuyện chia tay sau khi chứng kiến em làm điều này trong bữa cơm ra mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả