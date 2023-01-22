Tưởng bạn gái yêu mình vì tiền nên lập kế 'thử lòng', ai ngờ đến khi biết được gia cảnh nhà em tôi mới tá hỏa vì khác xa tưởng tượng

Tâm sự 22/01/2023 22:50

Tôi và mẹ đã cùng nhau lập một kế để "thử lòng" người yêu mình để xem thử em yêu tôi vì cái gì. Đến khi mọi chuyện hoàn tất thì tôi mới vỡ lẽ ra sự thật phũ phàng.

Tôi và Ly tới nay yêu được hơn nửa năm. Ly là cô gái hiền lành, xuất thân không cao. Bố mẹ em làm nông, anh chị em cũng không có gì xuất chúng. Theo lời em kể, bố mẹ em khá vất vả để nuôi được 2 con ăn học, sau khi học xong em ở lại thành phố làm việc còn anh trai về quê làm cùng gia đình, giúp đỡ bố mẹ. Trong khi đó, tôi là công tử bột từ bé. Tuy công việc của tôi cũng chỉ hơn em 1 chút trong công ty nhưng không thể phủ nhận bố mẹ tôi là người có chức quyền, có tiền và có đủ điều kiện để cho tôi 1 cuộc sống tốt hơn. 

 

Học xong cấp 2, tôi theo cô sang Anh du học, sau 7 năm học trung học, đại học tôi trở về Việt Nam và làm việc cho một công ty nước ngoài với đồng lương không qua cao, chỉ đủ tôi sống và học hỏi. Vì còn nhiều bỡ ngỡ khi sống ở 2 nền văn hóa khác nhau nên bố mẹ muốn tôi ra ngoài làm việc, học hỏi trước khi trở lại công ty gia đình. 

3 năm làm việc, tôi cũng dần leo lên được vị trí quản lý, lúc này tôi gặp Ly. Em là nhân viên mới được tuyển vào bộ phận của tôi. Ban đầu tôi không có hứng thú với cô gái này lắm vì trong mắt tôi, Ly quá "ồn ào". Em vui vẻ tới mức vừa vào công ty 3 ngày đã quen hết người của bộ phận mình, quen cả bộ phận khác, ngày nào tới cũng cười nói đau hết cả đầu. 

Thế nhưng, 2 tuần đi làm tôi mới bắt đầu nhận ra, cô bé này khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ. Em cũng có những khoảng trầm ngâm trong ngày - chính là 8 tiếng em làm việc. Trong công việc, Ly rất nhiệt tình học hỏi. Từ ngày đến công ty, em luôn là người ra về sau cùng - trước đó người về cuối là tôi. Cùng nhau ở lại muộn tôi mới biết Ly cũng khá đáng yêu và tốt bụng. Em luôn hỏi tôi có cần uống hay ăn gì không, nếu đi ăn em sẽ mua thêm cho mọi người 1 thứ gì đấy. 

Ban đầu tôi cứ nghĩ những điều đó là cách lấy lòng của em, nhưng không, ngay cả với những người không giúp ích gì cho công việc em vẫn đối xử tốt như thế. Tôi yêu em lúc nào không hay, tôi yêu cả sự ồn ào mà trước đó tôi ghét cay ghét đắng. 

Dù thời gian yêu không dài nhưng tôi thực sự muốn lấy em làm vợ. Khi đề cập vấn đề này với mẹ, mẹ tôi không chê trách gì em, điều duy nhất mẹ tôi muốn là phải chứng minh em yêu tôi không phải vì tiền. Mẹ tôi ám ảnh những người phụ nữ trước đều yêu tôi vì gia thế hoặc mối quan hệ nhà tôi có.

Mẹ tôi đề phòng không sai, tôi cũng cần phải chắc chắn người mình lấy làm vợ yêu mình vì cái gì. Để thử lòng Ly tôi dựng lên màn kịch gia đình đổ vỡ, tôi phải ôm đống nợ nần. Trước đó, Ly không biết nhà tôi làm gì vì tôi chỉ nói với em mẹ tôi buôn bán bình dân ở nhà, bố tôi lái xe cho bệnh viện. 

Tưởng bạn gái yêu mình vì tiền nên lập kế 'thử lòng', ai ngờ đến khi biết được gia cảnh nhà em tôi mới tá hỏa vì khác xa tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe tôi nói, em không những không ngạc nhiên mà còn cười nói sẽ cùng tôi cố gắng, nhà em tuy không có điều kiện nhưng cũng không đến mức nghèo. Nếu tôi cần tiền trang trải cuộc sống thì em hoàn toàn có thể cho tôi vay, hoặc giúp tôi những gì em có thể. Tôi ôm em, cảm ơn em đã hiểu cho tôi.

 

3 tháng sau đó, tháng nào tôi cũng vay em 2/3 số lương em có, tôi tính toán để em 1 khoản đủ sống. Em không mảy may nghi ngờ mà cho tôi vay luôn. Em còn hỏi tôi có cần thêm không, em còn tiền tiết kiệm, có thể đỡ được thêm 1 khoản. 

Sang tháng thứ 4, tôi mang tiền tới trả em, đồng thời đề nghị cưới em làm vợ. Tôi không thể bỏ qua người phụ nữ tốt bụng lại biết điều như này được. Nhưng em từ chối, em không muốn cưới tôi.

Em cười nói, em biết tôi muốn gì từ lâu, tất cả chỉ là em thuận nước đẩy thuyền diễn cùng tôi. Trước đó, mẹ tôi đã tìm em nói chuyện, muốn em rời xa tôi vì em không xứng, nếu muốn bước chân vào nhà em phải qua bài test mà tôi làm. Em muốn làm bài test tôi đưa ra xem thực hư nhà giàu cần gì ở con dâu, nhưng sẽ không lấy tôi vì với em, khi tôi đưa em vào bài test là mối quan hệ này đã không đáng để tiếp tục. 

Tôi tìm cách níu kéo em hết lần này tới lần khác, tôi hối hận vì đã làm như vậy với em. Tôi không nghĩ lòng tự trọng và sự tổn thương trong em lại nhiều như thế. 1 tháng sau khi chia tay, Ly nghỉ việc. Tôi như điên dại tìm em, tôi tới nhà trọ thì em đã chuyển đi từ lâu, đánh liều tôi tìm về nhà em - tôi đoán em sẽ về quê sau khi gặp cú sốc tình cảm như thế. 

Thế nhưng về tới nhà em tôi mới ngã ngửa, bố mẹ em làm nông nhưng là nông trường. Nhà em có hẳn 1 cơ ngơi đồ sộ chứ không phải vài ba sào ruộng như em nói. Anh trai em cũng về quê làm việc nhưng là nối nghiệp gia đình chứ không phải bất tài vô dụng. Tôi quá sốc! 

Bố mẹ em là người hiền lành, tử tế, 2 bác cũng vui vẻ như em. Vì biết tôi là sếp của em nên tiếp đãi nhiệt tình dù em không có nhà vì đang bận... đi du lịch.  Ra về trong ngỡ ngàng, tôi gọi cho em, nhắn tin cho em hỏi vì sao lại lừa dối tôi nhưng em không trả lời, điện thoại cũng tắt từ lâu. Tôi giả nghèo để thử lòng em, ai ngờ đâu so với nhà em, tôi nghèo thật. 

Chia tay tình cũ nghèo khổ để 'đổi đời', sau đêm tê tái cùng người yêu đại gia, tôi thức dậy với một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình nơi góc phòng

Chia tay tình cũ nghèo khổ để 'đổi đời', sau đêm tê tái cùng người yêu đại gia, tôi thức dậy với một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình nơi góc phòng

Tôi chia tay bạn trai cũ trong ngao ngán và chán nản vì thiếu thốn. Tôi nhanh chóng quen được một người giàu có nhưng không ngờ quyết định này sẽ khiến mình hối hận cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả