Đi chụp ảnh cưới cùng vợ và bạn bè, đêm cuối say quên mình nên lên giường trong cơn mộng mị, sáng sớm tỉnh dậy tôi phát hoảng khi người nằm bên cạnh mình lại lạ hoắc

Tôi và vợ sắp cưới yêu nhau được 4 năm rồi. Giữa hai chúng tôi có biết bao kỉ niệm đẹp, đồng hành cùng nhau từ những ngày khó khăn, khi mới ra trường còn chưa có công việc, nghề nghiệp. Đến giờ, cả hai đứa tôi đều có sự nghiệp, dư giả tiền bạc, lại được sự ủng hộ của hai bên gia đình nên đã tính đến chuyện kết hôn.

Trở về sau chuyến đi du lịch đó, cả ba chúng tôi đều hoảng loạn. Vợ sắp cưới tránh mặt tôi, cô ấy nhốt mình trong phòng và khóc suốt. Bản thân tôi cũng hoang mang không biết phải làm sao trong tình huống này. Chỉ một phút thiếu kiểm soát, tôi đã làm khổ 2 cô gái, đẩy mối quan hệ của mình vào bi kịch.

Sau hôm dạm ngõ, chúng tôi bắt đầu đi chụp ảnh cưới. Vợ tôi có chơi thân với cô bạn tên Thùy. Họ chơi với nhau tới cả mười mấy năm, còn thân hơn cả chị em trong nhà. Và tất nhiên, ngày cưới của tôi, Thùy sẽ là phù dâu. Hôm đi chụp ảnh cưới, chúng tôi không đi một mình mà kéo theo cả nhóm bạn thân của hai đứa. Chúng tôi kết hợp vừa đi du lịch, vừa chụp ảnh, có sự xuất hiện của đám bạn luôn.

Ba ngày đi rất vui và đáng nhớ. Hôm cuối cùng trước khi về, chúng tôi tổ chức một bữa nhậu linh đình. Hôm ấy ai cũng uống thật nhiều, xõa hết mình. Cả tôi và vợ sắp cưới đều say mèm không biết trời đất gì. Đám bạn tôi cũng chẳng đứa nào còn tỉnh táo. Cả lũ không nhớ đã về phòng bằng cách nào…

Tôi sẽ không thể nào quên được cái cảm giác mở mắt ra và nhìn sang người nằm bên cạnh lại chính là Thùy. Đêm qua, tôi nhớ hai đứa đã quấy lấy nhau, đê mê và hạnh phúc. Thực sự không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại mất ý thức, chẳng còn phân biệt được đúng sai, ai với ai nữa. Điều tệ hại hơn nữa là ngay sau đó, cả vợ sắp cưới lẫn đám bạn của tôi ngủ dậy, đi sang phòng Thùy và đều chứng kiến cảnh hai đứa tôi không mảnh vải che thân trên giường. Nó thực sự là một cơn ác mộng.

Tất cả mọi người đều biết là vì say nhưng cái sự thật này quá nghiệt ngã khó mà chấp nhận. Thùy khóc rất nhiều vì xấu hổ và thấy tội lỗi. Còn vợ sắp cưới của tôi gần như ngây dại. Cô ấy thẫn thờ không nói được lời nào khi nhìn cảnh đó. Những người bạn của chúng tôi đều bàng hoàng. Có ai mà tin nổi tôi lại đi ngủ với người con gái khác ngay trong những ngay đi chụp ảnh cưới cùng vợ mình.

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Chúng tôi giờ hoảng loạn không biết phải đối diện với nhau ra sao sau chuyện này. Tôi thương vợ sắp cưới của mình vì cô ấy sẽ không nguôi ngoai được nỗi đau này khi một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu thương. Đã vậy, những tấm ảnh cưới của chúng tôi lại có sự hiện hữu của cả Thùy.

Vợ sắp cưới nói cô ấy cần thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Cô ấy sợ rằng cả đời không thể nào quên dược ám ảnh này. Còn bây giờ, tôi chỉ biết đợi chờ. Tôi nợ cả hai người con gái ấy một lời xin lỗi. Tôi chẳng biết sẽ phải làm gì đây?