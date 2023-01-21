Vung tiền cho trai trẻ để đổi lấy xúc cảm đê mê trên giường, đang lúc tình cảm thăng hoa nhất anh ta lại bỏ đi biệt tăm, để lại tôi với đống giấy nợ chồng chất

Sau khi ly hôn với người chồng ở bên cạnh mình 25 năm, tôi cũng kiếm niềm vui mới cho mình là một chàng trai trẻ ở độ tuổi 30. Tuy nhiên, dù cho có vung cho cậu ta bao nhiêu tiền thì tất cả chỉ là một cơn mơ mà thôi.

Sau 25 năm gắn bó tôi và chồng có 2 đứa con chung. Con gái lớn đã yên bề gia thất, con trai út cũng vừa tốt nghiệp đại học và có việc làm cho thu nhập khá ở một doanh nghiệp tư nhân trong thành phố. Trước khi thống nhất đường ai nấy đi chúng tôi đã kịp lo cho các con kinh tế đủ đầy, nên vợ chồng tôi phần nào thấy thanh thản khi mỗi người tự lo cho cuộc sống của riêng mình. 45 tuổi, cái tuổi trẻ đã qua lâu mà già chưa tới, nhưng xét thấy sức khỏe không còn bền bỉ để theo những chuyến hàng buôn từ biên giới về thành phố nữa, nên tôi tự tin dồn vốn mở shop mỹ phẩm cao cấp chủ yếu phục vụ cho giới thượng lưu có của ăn, của để…

Shop của tôi kinh doanh hàng có chất lượng, lấy chữ tín làm đầu, dàn nhân viên trẻ đẹp, yêu nghề và biết làm vừa lòng khách. Vì vậy chỉ một thời gian ngắn sau khai trương shop đã nổi tiếng không chỉ ở trong thành phố. Thành công trên thương trường, nhưng tôi thất bại hoàn toàn trong hạnh phúc gia đình. Ngày mải kinh doanh buôn bán nhiều khi không kịp chọn bữa ăn, chứ đêm về tôi thực sự ngấm nỗi đơn côi của người đàn bà đã qua thì xuân sắc, nay tuổi già đang sầm sập gõ cửa từng giờ. Ảnh minh họa: Internet Đem niềm riêng tâm sự với mấy quý bà cùng cảnh ngộ, tôi mới nhận ra bấy lâu nay mình sống hơi bị phí, khi mà đời người ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ. Trong lúc mình tiền nhiều không biết hưởng thụ còn chồng cũ đã vui thú cùng bồ nọ, bồ kia từ lúc chia tay mình. Vậy là tôi quyết định thay đổi...

Khi tôi mở lòng có không ít quý ông là khách ruột của shop ngỏ lời ong bướm. Nhưng cuối cùng những mối tình đầu môi, chót lưỡi ấy cũng không kéo dài được lâu, bởi phần họ đến với tôi chỉ vì muốn “đổi gió”, muốn tạm thời quên đi vợ cái, con cột của mình để tận hưởng sự mới lạ. Song đến khi “no xôi chán chè” họ lại phũ phàng quên tôi như chưa hề quen biết. Rồi tôi phải lòng một cậu trai trẻ là khách hàng mới của shop. Cậu trai đang độ sung sức của tuổi 30. Cậu biết rót mật vào tai tôi, biết yêu chiều tôi mỗi lần chúng tôi mặn nồng cùng nhau và cũng biết moi những đồng tiền dùng làm vốn kinh doanh của tôi một cách ngọt ngào, đúng lúc, khiến tôi chưa bao giờ từ chối nhu cầu tiêu xài của cậu. Ảnh minh họa: Internet Tôi mua xe, mua thời trang hàng hiệu, làm đầy tài khoản cho cậu trai chỉ để giữ chân tình trẻ. Vậy mà bất ngờ cách đây gần 2 tháng cậu trai đẹp, người tình nhỏ của tôi bặt tăm không một lời từ biệt. Tốn nhiều công sức tôi mới dò được tin của cậu trai là cậu đang bận chuẩn bị lễ ăn hỏi với một quý cô giàu sang, không những cô có biệt thự riêng mà còn có chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang rất nổi tiếng… Mất tình trẻ đẹp trai không khiến tôi đau bằng việc chiếc két gần như rỗng và một xấp giấy báo nợ quá hạn trả của bạn hàng đang nằm im chờ tôi giải quyết…

Lên giường cùng thiếu gia giàu có không nghi ngại vì đam mê đổi đời, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng Tôi là một cô gái thực dụng nên việc qua lại với một người đàn ông giàu có, chiều chuộng mình là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tôi còn muốn hơn thế nữa, bằng mọi cách chắc chắn sẽ bước chân vào hào môn.

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