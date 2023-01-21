Sướng rơn khi cưới được cô vợ vừa quyến rũ, vừa giàu có, đêm tân hôn chuẩn bị 'lâm trận', em lại nhốt tôi ở ngoài rồi đưa ra một lời đề nghị khó tin

Người phụ nữ đó là Liên. Tôi tình cờ gặp cô ấy ở 1 quán cafe. Thú thực lúc ấy tôi đã bị vẻ đẹp và sự hào nhoáng của cô ấy thu hút mạnh mẽ. Nghĩ đến viễn cảnh mình có thể sở hữu được 1 người phụ nữ như vậy là cả người tôi muốn run rẩy vì kích động và hưng phấn. Nhưng cái số tôi có lẽ đến hết kiếp cũng chẳng chạm được vào một bàn tay của người phụ nữ đẹp tuyệt và kiêu sa nhường ấy, nói gì đến cưới về làm vợ.

Trước đêm tân hôn, tôi vẫn hí hửng cho rằng mình là người may mắn nhất thế giới. Bởi tôi chỉ là 1 người đàn ông bình thường cả về ngoại hình, gia thế và công việc. Nhưng tôi lại cưới được 1 người vợ xinh đẹp, giỏi giang, con nhà giàu.

Song cuộc đời đúng thật là chẳng bao giờ có thể nói trước được điều gì. Liên chính là người chủ động bắt chuyện rồi muốn trao đổi cách thức liên lạc với tôi. Sau đó vẫn là cô ấy rủ tôi gặp mặt. Để rồi qua vài lần tiếp xúc, Liên ngỏ lời muốn chúng tôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.

Cả quá trình ấy tôi cứ như đang nằm mơ. Tôi hỏi Liên thích tôi vì điều gì. Cô ấy bảo thích sự hiền lành, chân chất của tôi. Liên còn hứa sẽ giúp đỡ tôi trong công việc, miễn là tôi có thể làm hài lòng cô ấy.

Khỏi phải nói tôi mừng rỡ đến thế nào. Liên như một thiên thần bước vào cuộc sống của tôi, để cuộc đời tôi được bước sang 1 trang mới. Tưởng tượng sau này mình thành công và giàu có ra sao, tôi không thể kìm nén được nỗi khao khát và hưng phấn lan tỏa ra từng tế bào của cơ thể. Có tiền rồi thì tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, sẽ không còn chuyện chịu sự khinh nhục của mấy cô nàng đỏng đảnh, kiêu kỳ như trước kia nữa.

Vì quá mơ mộng về tương lai tươi sáng, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến sự lạnh nhạt đáng ngờ của Liên với người đàn ông mà cô ấy muốn cưới làm chồng. Liên không cho tôi chạm vào cô ấy, cũng ít hẹn hò gặp gỡ. Thật ra nếu tôi tinh ý thì có thể nhận thấy rõ ngay từ đầu, Liên chỉ đang muốn làm giao dịch với tôi mà thôi.

Mọi chuyện thế rồi cũng được Liên ngả bài vào đêm tân hôn, sau khi lễ cưới đã hoàn tất. Khi tôi đang mơ mộng về 1 đêm tân hôn nồng nàn với người vợ xinh đẹp nhưng cánh cửa phòng tân hôn lại khóa trong, Liên không cho tôi vào. Tôi gõ mãi cô ấy mới mở cửa, nhìn vào bên trong tôi chết đứng khi nhìn thấy 1 cô gái trẻ lạ lẫm, xinh như búp bê, mặc 1 chiếc váy ngủ hờ hững đang nằm trên giường tân hôn của mình và Liên.

Đây là căn hộ của Liên, tôi chỉ là kẻ ở nhờ. Vì thế cô ấy đưa người lạ vào nhà tôi cũng chẳng hề hay biết. Thấy tôi tỏ ý thắc mắc, Liên gọi tôi ra phòng khách nói chuyện thẳng thắn.

“Tôi biết anh mưu cầu điều gì trong chuyện này. Tôi sẽ cho anh thứ anh muốn, đổi lại anh hãy ngoan ngoãn đóng vai chồng tôi. Tới khi nào tôi cảm thấy không cần thiết nữa thì chúng ta sẽ chia tay. Chắc lúc này thì anh hiểu rồi nhỉ, tôi thích phụ nữ và cô ấy chính là người yêu của tôi”, Liên nhếch miệng nói thẳng.

Tôi cay đắng ngồi im không phản bác được gì. Tự dưng trên trời rơi xuống 1 chiếc bánh thơm, đáng nhẽ tôi phải nghĩ đến sự bất thường ngay từ đầu. Mà thôi, cũng đúng như Liên nói, tôi chấp nhận cưới Liên là có nhiều mục đích. Không đạt được người đẹp nhưng có được sự nghiệp cũng là một màn trao đổi không tồi.

Ảnh minh họa: Internet

Liên bảo tôi ngủ ở phòng dành cho khách, phòng tân hôn đẹp đẽ kia thuộc về Liên và cô gái ấy. Sau này cô ta cũng sẽ sống ở đây, còn tôi vẫn phải về nhà như 1 ông chồng ngoan ngoãn để che mắt mọi người, đặc biệt tôi không được cặp kè với người khác bên ngoài khiến cô ấy xấu mặt. Nếu muốn “giải quyết nhu cầu” thì hãy đi ”bóc bánh trả tiền”.

Dĩ nhiên tôi bất mãn với những quy định ấy. Nhưng Liên không nhượng bộ và tôi thì đang cần cô ấy. Liên cũng không đăng ký kết hôn để phòng tôi âm mưu với tài sản của mình. Cô ấy đã tính toán đâu ra đấy hết cả, nhất là nắm chắc tâm lý và khao khát tiến thân của tôi. Tôi còn cách nào khác đâu là cúi đầu nghe theo sự sắp xếp của Liên?