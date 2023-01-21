Bố tôi ngoài 60 bỗng dưng 'hồi xuân' lấy vợ trẻ hơn cả tuổi con, sau đêm tân hôn ông tìm đến tôi rồi đề nghị một điều hoang đường

Tâm sự 21/01/2023 21:52

Vì muốn có người chăm sóc trong những năm cuối đời, bố tôi quyết định sẽ tái hôn với một người phụ nữ còn nhỏ tuổi hơn tôi. Tưởng đến thế là hết, ai ngờ sau đêm tân hôn ông còn đề nghị tôi một điều còn kinh khủng hơn.

Bố tôi năm nay 60 tuổi nhưng ông vừa tái hôn không lâu. Chuyện tái hôn của ông cũng khiến gia đình tôi phải tranh luận. Mẹ tôi mất lâu rồi, bố là người đàn ông có trách nhiệm, một mình nuôi hai con trai ăn học đàng hoàng, khôn lớn trưởng thành. Bởi thế chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ông đi bước nữa, con chăm cha không bằng bà chăm ông.

Nhưng bố tôi 60 tuổi mà người phụ nữ bố muốn lấy lại chỉ có 37 tuổi, quá trẻ so với ông. Chúng tôi chỉ sợ hai người không hợp nhau do cách biệt tuổi tác, sống chung vài năm lại sinh chuyện. Nhưng bố kiên quyết đấu tranh bằng được với các con để cưới vợ trẻ. Khuyên can không được, chúng tôi đâu còn cách nào khác là đồng ý. 

Bố tôi và mẹ kế tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ công bố tin vui với người thân và bạn bè. Sau đám cưới họ sống ở căn nhà bố tôi đang ở. Trước đó ông sống một mình, anh em tôi đều đã lập gia đình ở riêng rồi.

 

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Bữa tiệc tái hôn của bố tôi diễn ra đầm ấm vui vẻ. Nhưng ngay hôm sau, tức là sau đêm tân hôn của ông và mẹ kế, sáng sớm bố đã tìm đến nhà tôi. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của ông, trong lòng tôi hốt hoảng tưởng có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe ông nói mà tôi phải hoá đá. 

Bố tôi ngoài 60 bỗng dưng 'hồi xuân' lấy vợ trẻ hơn cả tuổi con, sau đêm tân hôn ông tìm đến tôi rồi đề nghị một điều hoang đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố nói ông và mẹ kế đã thức cả đêm bàn bạc và họ quyết định muốn sinh một đứa con càng sớm càng tốt. "Phải có đứa con thì mới có sự gắn kết, nếu không sống với nhau cũng chẳng được lâu bền", bố tôi nói như vậy.

Bố tôi có chút lương hưu, mẹ kế vẫn đi làm có lương. Mẹ kế tôi từng ly hôn, có một đứa con chung với chồng cũ, hiện tại gia đình nhà kia nuôi đứa bé. Bố tôi và mẹ kế đủ sức nuôi một đứa trẻ nhưng ông đã 60 tuổi rồi, phải chịu cảnh con mọn thì vất vả quá.

Tôi khuyên ông như vậy, bố lập tức gạt đi bảo rằng không sao, ông sẵn sàng chịu đựng vất vả. Sở dĩ ông đến nói với tôi vì muốn các con chu cấp cho ông tiền nếu ông và mẹ kế phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Do tuổi ông đã cao mà mẹ kế tôi cũng không phải thuộc độ tuổi sinh sản tốt của phụ nữ nữa. 

Bố tôi rất cương quyết. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không ngăn cản được ông giống như chuyện ông đòi lấy mẹ kế. Chuyện tiền nong chúng tôi có thể giúp bố nhưng tôi vẫn thấy lo quá. Hai người đều nhiều tuổi so với độ tuổi sinh sản của mình, liệu em bé sinh ra có ảnh hưởng gì không? 

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