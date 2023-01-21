Lên giường cùng thiếu gia giàu có không nghi ngại vì đam mê đổi đời, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng

Tâm sự 21/01/2023 22:53

Tôi là một cô gái thực dụng nên việc qua lại với một người đàn ông giàu có, chiều chuộng mình là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tôi còn muốn hơn thế nữa, bằng mọi cách chắc chắn sẽ bước chân vào hào môn.

Tôi là một cô gái sống thực tế, tất nhiên, trong mắt một số người có thể gọi đó là thực dụng. Tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp, không vụ lợi, không toan tính với chàng trai học cùng cấp ba rồi theo suốt đại học. Nhưng rồi tôi nghiệm ra rằng, để bền vững, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

Đám bạn đồng trang lứa của tôi may mắn yêu được những anh chàng khá giả, có điều kiện, nên sau khi học xong, họ kết hôn và sống một cuộc đời sung sướng, nhàn hạ. Chẳng những họ không phải vất vả mà bố mẹ, người thân cũng được nhờ. Trong khi đó, tôi có ngoại hình, có nhan sắc nhưng vì gắn bó với một anh, người chẳng có gì trong tay, nên suốt 5,6 năm tuổi trẻ của tôi qua đi, những gì tôi có được chỉ là những lần hẹn hò đi ăn quán bình dân hay chiếc khăn, cái áo rẻ tiền mà bạn trai tặng.

Lên giường cùng thiếu gia giàu có không nghi ngại vì đam mê đổi đời, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chia tay mối tình đó, tôi xác định sẽ yêu và kiếm một tấm chồng tử tế, người có thể lo cho tôi và gia đình tôi. Tôi là cô gái có ngoại hình, lại giao tiếp khéo léo, cũng có công việc ổn định… Nhìn chung, tôi thấy mọi thứ của mình đều không đến nỗi nào, chắc chắn tôi thừa sức chinh phục được một anh chàng xứng đáng.

Kể từ khi độc thân, có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi đều bỏ qua hết nếu cảm thấy họ không thực sự khá giả. Tôi đã đi qua cái thời yêu đương  bằng cảm xúc, trái tim, mơ mộng, giờ tôi luôn xác định sẽ chỉ yêu người có điều kiện một chút. Và rồi thật may mắn, cuối cùng tôi cũng gặp được đối tượng phù hợp với mong muốn của mình.

Anh hơn tôi 3 tuổi nhưng chỉ nhìn qua đã biết là người giàu có. Anh đi ô tô riêng, đồng hồ, điện thoại… đều là loại xịn. Tôi quen anh vì anh từng là đối tác của công ty tôi và tôi là người được phân công hỗ trợ. Mặc dù anh không khoe khoang nhưng nhìn những gì anh dát lên người là tôi đủ hiểu anh thực sự là một người giàu có.

Công việc của anh là làm kinh doanh riêng nên cũng rảnh rang thời gian.  Từ khi quen nhau, anh thường xuyên đón đưa tôi đi chơi, đi ăn uống. Để mình không kém cỏi và yếu thế, tôi cũng mạnh dạn rút tiền tiết kiệm để mua đồ sang chảnh, ăn vận cho xứng tầm với anh. Tôi muốn anh được nở mày nở mặt vì cô người yêu không đến nỗi nào. Hơn nữa tôi cũng không muốn anh nghĩ tôi quá nghèo túng, bám lấy anh để bòn rút. Trên thực tế, tôi cũng là người kiếm ra tiền, chỉ là không quá nhiều nhưng chí ít cũng có đủ khoản tiết kiệm lo cho mình. Giờ đây tôi dùng nó như khoản vốn để đầu tư cho tương lai.

Khi yêu anh, tôi đã phải tính toán khá nhiều. Tôi không muốn vồ vập, cũng không muốn hờ hững, tôi cứ lúc nắn, lúc buông để anh bị mê hoặc… Rõ ràng, tôi đã tạo được một sức hút lớn với người đàn ông này. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, anh đã ngỏ ý cùng tôi vào nhà nghỉ để… tâm sự. Tôi hiểu anh muốn gì, tôi biết bước chuyển này sẽ giúp tôi và anh gần nhau hơn. Và chỉ cần tôi có bầu, chắc chắn đám cưới sẽ được diễn ra.  Dù thời gian quen nhau chưa đủ lâu, thậm chí tôi cũng chưa về nhà anh chơi nhưng tôi tin mình cảm nhận đúng về con người anh.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã có những giây phút thăng hoa bên nhau. Cả tôi và anh đều rất hạnh phúc. Tôi ôm anh rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Cho tới nửa đêm, tiếng người chửi bới, đạp chân liên tục vào người tôi gọi tôi dậy. Trong cơn mơ màng, tôi mở mắt ra, đám người lố nhố đứng vây quanh giường, tay lăm lăm điện thoại quay phim chụp hình. Trong khi đó, anh chàng thiếu gia mà tôi vừa qua đêm thì đang quỳ gối ở góc phòng trong bộ dạng mặc mỗi chiếc quần đùi.

Lên giường cùng thiếu gia giàu có không nghi ngại vì đam mê đổi đời, thức giấc sau một đêm tê tái, tôi bàng hoàng khi người này cất tiếng chào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ lôi tôi dậy, ra bàn ngồi nói chuyện đàng hoàng. Một cô gái trẻ măng, xinh đẹp, sành điệu tự nhận là vợ anh:

- “Này chị, tôi đoán chị đang hăm hở nghĩ yêu được đại gia giàu có đúng không? Xin thưa với chị, người đàn ông mà chị vừa ngủ với là chồng tôi. Tôi cũng vì mê anh ta bởi cái mã đẹp trai, dẻo mồm nên mới cưới chứ anh ta thì có cái quái gì đâu. Toàn bộ những gì mà anh ta có bây giờ là do bố mẹ đẻ tôi cho hết cả đấy. Nhà tôi giàu nên chẳng tiếc con cái thứ gì. Anh ta được hưởng phúc mà còn không biết thân biết phận. Anh ta nói muốn mở công ty trên thành phố, gia đình tôi cũng tạo điều kiện. Rốt cục, anh ta chẳng làm ăn gì, tối ngày gái gú thế này đây”.

Càng nghe tôi càng thấy nhục nhã ê chề khi đã ngủ với đàn ông có vợ lại còn là một gã đốn mạt không ra gì. Cô vợ trẻ yêu cầu tôi kí vào giấy nợ, chấp nhận đưa một khoản tiền để cô ta xóa những clip nóng bỏng của tôi và chồng cô ta trong máy điện thoại đi, nếu không cô ta sẽ đăng lên mạng. Không còn sự lụa chọn nào khác, tôi đặt bút kí dù nó cuỗm đi của tôi toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm những năm qua. Nhưng chỉ có vậy, tôi mới giữ được chút danh dự cuối cùng…

Cuối năm chồng không chịu về quê đón Tết mà ở lại thành phố một mình, tôi sinh nghi mò lên ngay 30 tháng Chạp thì thất kinh với cảnh tượng trước mắt

Cuối năm chồng không chịu về quê đón Tết mà ở lại thành phố một mình, tôi sinh nghi mò lên ngay 30 tháng Chạp thì thất kinh với cảnh tượng trước mắt

Chồng tôi làm ăn xa, một năm mới về nhà một vài lần vào các ngày lễ, Tết,.. Tuy nhiên, năm nay anh lại dở chứng đòi ăn Tết ở thành phố khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả