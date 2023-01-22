Chia tay tình cũ nghèo khổ để 'đổi đời', sau đêm tê tái cùng người yêu đại gia, tôi thức dậy với một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình nơi góc phòng

Tâm sự 22/01/2023 22:39

Tôi chia tay bạn trai cũ trong ngao ngán và chán nản vì thiếu thốn. Tôi nhanh chóng quen được một người giàu có nhưng không ngờ quyết định này sẽ khiến mình hối hận cả đời.

Ngay từ khi dậy thì, tôi đã nhận được vô số những lời khen ngợi vì vẻ ngoài xinh xắn, vóc dáng cân đối, ưa nhìn của mình. Càng lớn nhan sắc của tôi lại càng quyến rũ hơn. Điều đó cũng giúp tôi được nhiều anh để ý.

Trước đây, tôi đã từng có một mối tình với cậu bạn học cùng khối từ cấp 3. Hai chúng tôi yêu nhau tới tận khi tốt nghiệp đại học. Khi đó tôi còn chưa có nhiều toan tính nên thấy tình yêu đó thật ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường, có nhiều người thành đạt theo đuổi, tôi bỗng cảm thấy không bằng lòng với những gì mình có. Bạn trai của tôi tốt, yêu thương tôi chân thành nhưng anh bằng tuổi tôi, cũng còn đang vật lộn với việc kiếm tiền. Anh chưa có một sự nghiệp vững vàng, chưa thể đảm bảo là chỗ dựa cho tôi. Trong khi đó, có biết bao anh chàng sẵn sàng cung phụng vật chất, lo cho tôi mọi thứ…

Chia tay tình cũ nghèo khổ để 'đổi đời', sau đêm tê tái cùng người yêu đại gia, tôi thức dậy với một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình nơi góc phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Và rồi, tôi quyết định chia tay. So với bạn bè tôi đâu có kém cạnh gì. Mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng yêu được những anh nhà khá giả, cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì. Tôi còn tình cảm với người cũ nhưng tôi không muốn cố gắng thêm nữa. Cuộc đời trăm thứ phải lo, đâu phải chỉ có mỗi tình yêu mà sống được.

Khi tôi dừng lại, bạn trai đã rất đau khổ. Anh cố gắng níu giữ tôi nhưng không được vì tôi đã quyết tâm. Sau lần gặp cuối, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng buồn mất cả tháng trời… Rồi sau đó tự nhủ phải bắt đầu lại mọi thứ.

Chưa đầy 2 tháng sau, tôi tình cờ quen một người. Anh ấy hơn tôi 9 tuổi. Tôi gặp nhau là do anh vô tình mở cửa xe ô tô va phải tôi. Anh tỏ ra là người đàn ông ga lăng, lịch thiệp và giàu có. Anh đưa tôi vào viện thăm khám, còn mua cho tôi nhiều đồ ăn ngon, mời tôi đi ăn tối… Tôi choáng ngợp trước cái vẻ ngoài quá điển trai, giọng nói ấm áp và cả phong cách đầy thượng lưu của anh.

 

Rất nhanh chóng, 3 tuần sau đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Anh không tiếc tiền để đưa tôi đến những nơi mà tôi muốn. Tôi “đổ đứ đừ” trước người đàn ông đó. Càng ngày tôi lại càng thấy việc mình chia tay với người bạn trai cũ là đúng đắn.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tối hôm đó, bạn trai lắm tiền đã tỏ tình với tôi rất hoành tráng tại một nhà hàng. Tôi hạnh phúc đến độ còn quay trực tiếp phát trên facebook để khoe với mọi người. Ai cũng vào chúc mừng tôi khi tìm được người đàn ông xứng đáng.

Tất nhiên, đêm hôm đó, chúng tôi đã ở cùng nhau, trải qua sự thăng hoa của cảm xúc. Tôi ngây ngất với những dư vị tuyệt vời. Tôi không ngờ, những điều tồi tệ còn đang chờ tôi phía trước. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi thấy trong phòng có sự hiện diện của một người: Là tình cũ của tôi! Anh ta ngồi ở ghế cùng với bạn trai hiện tại của tôi. Cả hai người họ đầy đắc thắng.

Chia tay tình cũ nghèo khổ để 'đổi đời', sau đêm tê tái cùng người yêu đại gia, tôi thức dậy với một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình nơi góc phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giật mình hoảng hốt, vơ vội lấy bộ quần áo mặc lên người. Tình cũ bước tới nhìn tôi đầy khinh bỉ:

 

- Thế nào, em hạnh phúc chứ? Yêu được người xuất chúng như vậy chắc hãnh diện lắm. Yêu tôi bao năm, em giữ gìn không cho động đến người vì tôi không xứng đáng. Thế mà giờ, em lại trao thân cho một kẻ em chỉ vừa mới quen hơn 1 tháng. Em còn chưa hiểu gì về anh ta. Thực chất, anh ta chỉ là một gã phụ hồ. Anh đã thuê anh ta dạy cho em một bài học. Sống trên đời này, tìm chân tình mới khó, chứ bạc tiền dối lừa đâu có khó.

Tôi thất thần không tin nổi những gì mình vừa nghe. Thì ra mọi thứ là màn trả thù tình của anh người yêu cũ. Tôi đã mắc bẫy vì lòng tham của mình. Anh người yêu cũ đứng dậy, rút tiền đưa cho gã phụ hồ kia tiền công. Hắn ta rời đi chẳng cả thèm chào tôi lấy một câu. Chỉ vừa mới đây thôi, tôi còn ngây ngất hạnh phúc vì tưởng yêu được đại gia, nào ngờ, giờ tôi ôm nhục thế này đây!

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