Đưa bố mẹ lên thành phố để bàn chuyện đám cưới, đến bữa cơm gia đình người yêu khinh ra mặt, em còn làm ra hành động này khiến tô bỏ về, tuyên bố chia tay

Tâm sự 22/01/2023 23:14

Tôi và người yêu đang trong giai đoạn ra mắt gia đình nhau và tính chuyện đám cưới. Tuy nhiên, tôi đã phải suy nghĩ đến chuyện chia tay sau khi chứng kiến em làm điều này trong bữa cơm ra mắt.

Tôi và Vân quen nhau trong 1 bữa tiệc tất niên của công ty. Em là thư kí của sếp đối tác. Ngay lần đầu gặp tôi đã bị thu hút bởi cô gái này. Vân không hẳn là kiểu con gái dịu dàng, trông em năng động, có học thức nhưng lại không phô trương. Em có những nét đáng yêu ngầm mà để ý kĩ mới biết, nhưng cũng có sự gai góc của cô gái dày dạn cuộc sống. 

Tôi mất 3 tháng để làm quen, 3 tháng để làm Vân rung động. Ngày em đồng ý tôi như phát điên, bởi tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai tới như vậy. Trước đây tôi là đứa nói thẳng ra là ăn chơi. Tôi ăn chơi vì tôi tự tin quá vào bản thân, cũng đúng thôi, 24 tuổi tôi đã lên chức trưởng phòng, 28 tuổi tôi là giám đốc chi nhánh. Cuộc đời tôi đi từ may mắn này sang may mắn khác, tôi chưa từng biết thất bại là gì, con gái vây quanh tôi cũng chỉ là người để giúp tôi xả stress công việc - chỉ riêng Vân thì khác. Tôi xác định yêu và cưới em thay vì chỉ chinh phục để chơi đùa. 

Đưa bố mẹ lên thành phố để bàn chuyện đám cưới, đến bữa cơm gia đình người yêu khinh ra mặt, em còn làm ra hành động này khiến tô bỏ về, tuyên bố chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhà tôi có 2 anh em, tôi là cả, em gái tôi cũng ở Hà Nội và có sự nghiệp riêng mình, con bé tự lập từ bé nên sau này tốt nghiệp xong nó như con thiêu thân lao vào đời, so với tôi nó còn về nhà ít hơn. Nhà tôi ở miền Trung, số lần anh em tôi về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tôi thương bố mẹ ở nhà cô đơn dự tính cưới vợ rồi sang năm sẽ đón 2 cụ lên ở cùng. 

Sau 1 năm hẹn hò, tôi đưa Vân về nhà ra mắt bố mẹ, ban đầu em hơi ngỡ ngàng, chỉ ở đúng 1 đêm rồi đòi lên Hà Nội vì có việc. Chăng mấy khi mới về nên tôi để em lên trước, 1 mình ở lại quê chơi với bố mẹ thêm 2 ngày. Về tới nhà, tôi và Vân cãi nhau 1 trận lớn. Em giận vì tôi không đưa em về mà ở lại với bố mẹ, em cũng nói em không hợp với quê tôi với tiết trời vừa nắng, vừa mệt. 

Tôi nghĩ em nhà Hà Nội, cả đời chưa từng chịu khổ nên xuống nước xin lỗi em. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất, lẽ ra tôi nên kết thúc mọi thứ ngay từ lúc em chê quê tôi nghèo, nhà quê. Chỉ như vậy tôi mới không mất thêm thời gian vào người con gái không xứng đáng này. 

 

Ở quê bố mẹ tôi rất ưng Vân, hồi đầu năm mẹ đi xem bói nói tháng 9 này đẹp ngày để cưới. Tôi nói qua với Vân rồi cũng bảo để bố mẹ lên nói chuyện người lớn. Tôi vốn là con trai, mọi chuyện xuề xòa sao cũng được, hôm đấy em gái tôi lại đi công tác nên không giúp bố mẹ chuẩn bị quần áo, quà cáp được. 

Tôi cũng nghĩ đơn giản, nhà mình có thế nào thì để như vậy, nhưng khi bố mẹ tôi bước vào nhà em tôi biết mình đã nghĩ "đơn giản" quá.

Nhà em ở chung cư, bên ngoài có chỗ để giày dép, bố mẹ tôi cũng biết ý để giày dép lên kệ, nhưng lúc này cô giúp việc nhà em lao ra, cầm giày dép bố mẹ tôi vứt xuống dưới với lý do "để lên trên bụi rơi xuống giày cô chủ, bẩn lắm". 

Hôm đó, bố mẹ tôi lục đục đi từ quê lên, tôi lại bận đi làm nên vừa kịp đón bố mẹ xong thì về phòng cho bố mẹ cất đồ, thay quần áo. Không làm tóc tai, hay trang điểm gì cầu kì, bởi ở quê tôi hôm 2 họ nói chuyện, xin đi lại chỉ là thủ tục. Quan trọng vẫn là ngày ăn hỏi và ngày cưới vì những ngày này có thêm họ hàng 2 bên. Vì bố mẹ tôi ăn mặc không đẹp nên 1 lần nữa bố mẹ em khinh thường ra mặt. 

Mẹ tôi nói ở quê có quà mang lên biếu - trong đó chẳng có gì nhiều chủ yếu là vừng, lạc,... mẹ tôi tự trồng quanh vườn. Mẹ tôi cứ nghĩ giống như các cô chú tôi ra ngoài này mỗi lần về quê đều rất thích nông sản ở quê nên mang ra 1 ít. Ngoài ra, còn mang theo 2 con gà làm sẵn để cả nhà nhâm nhi - gà đồi nhà tôi khá ngon. 

Bữa cơm im lìm vì bố mẹ em khó chịu còn em chỉ cúi gằm mặt. Bằng kinh nghiệm sống gần 30 năm trời tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu vì nhà em khinh thường nhà tôi quá đáng. Đang ăn, bố mẹ em hỏi tôi đã có nhà, có xe chưa, có dự định gì cho tương lai không. 

Đưa bố mẹ lên thành phố để bàn chuyện đám cưới, đến bữa cơm gia đình người yêu khinh ra mặt, em còn làm ra hành động này khiến tô bỏ về, tuyên bố chia tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng nói tôi vừa mua nhà, xe thì có từ trước rồi cũng muốn cưới xong thì đón bố mẹ lên ở. Bố mẹ tôi sẽ ở với em gái - em gái tôi cũng đã mua nhà ngoài này. Khi nào nó đi lấy chồng bố mẹ lại về sống với tôi. Mẹ tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng các gắp cho con dâu miếng gà ngon nhất đĩa. Em cười cười rồi nhân lúc không ai để ý cầm miếng gà cúi xuống bàn vứt cho chó ăn. Tôi lặng người! 

Ăn xong, lẽ ra bố mẹ tôi phải ở lại để nói chuyện người lớn nhưng tôi xin phép đưa cả nhà về vì đi cả ngày bố mẹ tôi cũng mệt. Hơn nữa tôi cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về việc có nên cưới em hay không. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi biết Vân không thể làm con dâu bố mẹ tôi được nữa. Việc chia tay chỉ là sớm hay muộn vì so với vợ, tôi cần bố mẹ tôi hơn. 

Tưởng bạn gái yêu mình vì tiền nên lập kế 'thử lòng', ai ngờ đến khi biết được gia cảnh nhà em tôi mới tá hỏa vì khác xa tưởng tượng

Tưởng bạn gái yêu mình vì tiền nên lập kế 'thử lòng', ai ngờ đến khi biết được gia cảnh nhà em tôi mới tá hỏa vì khác xa tưởng tượng

Tôi và mẹ đã cùng nhau lập một kế để "thử lòng" người yêu mình để xem thử em yêu tôi vì cái gì. Đến khi mọi chuyện hoàn tất thì tôi mới vỡ lẽ ra sự thật phũ phàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả