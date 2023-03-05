Chị thấy em khoe mẽ về thứ tình yêu với đàn ông có vợ. Em tự hào rằng mình được yêu, được thương nhất. Em còn huênh hoang rằng, em chỉ thiếu danh phận thôi, còn mọi thứ em đâu có thua kém gì người vợ ở nhà. Thậm chí đến đồng tiền đem về nuôi con, người đàn ông đó cũng đem cung phụng cho em. Em đang sung sướng, hả hê về tình cảm của một người đàn ông phản bội ư?

Một vài người đã khuyên chị đến tát nát mặt em để chừa thói giật chồng người khác. Đánh em – một việc quá dễ với chị nhưng chị chẳng hạ mình làm việc đó. Chị đau – dĩ nhiên, vì đó là chồng chị. Nhưng sau khi xúc cảm đó qua đi, ngồi suy nghĩ thật kĩ chị mới thấy biết ơn em. Bởi nhờ có em mới nhận ra được chân dung đích thực của chồng mình. Mới biết lòng dạ anh ta bạc bẽo đến nhường nào.

Ngày chị lấy chồng, anh ta không có gì cả. Chị đã làm việc đến kiệt sức để cùng anh ta vun vén gia đình. Đã khóc cùng anh ta những lúc thất bại thảm hại nhất. Chính những lúc anh ta muốn buông tay, muốn bỏ cuộc chị lại động viên, khuyến khích. Những lúc anh ta nằm liệt giường trong bệnh viện cũng một mình chị lo toan. Thậm chí chị đã bán đi cả món quà của mẹ ruột trong ngày cưới để có tiền lo thuốc thang cho chồng.

Vì anh ta, vì gia đình chị đã hi sinh cả thanh xuân của mình. Cũng chính chị là người chịu bao nhiêu cay đắng lầm than để sinh con và chăm con. Nhưng rồi, sau tất cả những điều đó, anh ta vẫn nhẫn tâm chà đạp lên hết tình nghĩa vợ chồng để ăn nằm cùng người khác. Đến vợ mà anh ta còn phản bội được thì huống hồ gì một kẻ ở ngoài đường, không danh phận như em?

Anh ta yêu em ư? Tốt với em ư? Cung phụng cho em ư? Em dại dột lắm! Nếu em không trẻ đẹp, thân hình không gợi cảm và không cho anh ta những giây phút khoái lạc trên giường thì vĩnh viễn anh ta không rỉ vào tai em những lời đó. Đừng tự hào rằng mình đẹp em à. Rồi một ngày khi nhan sắc không còn mặn mà, anh ta lại chạy theo một cô nàng nào đó trẻ hơn, gợi cảm hơn.

Cuộc đời này hãy còn dài lắm, đừng quá non nót và tự tin như thế. Chính miệng anh ta cũng từng nói yêu chị, làm người chồng người cha tốt nhưng cũng vội vàng phản bội. Bản chất của anh ta là vậy, nếu không là em thì cũng là một người đàn bà khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đã nhận ra bản chất thì chị chẳng dại gì mà tiếp tục. Chị không đánh ghen, không dùng dằng níu kéo, chị nhường chồng cho em đấy. Nhưng đừng quá tự hào, đừng quá kiêu ngạo em à. Bởi người tiếp theo bị anh ta phản bội, sẽ là em đấy!