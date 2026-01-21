8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

Tâm sự 21/01/2026 20:15

Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

Tôi ly hôn chồng đã 8 năm, vì chồng ngoại tình. Sau ngày ly hôn, chồng cũ cưới luôn nhân tình về làm vợ. Cũng từ ngày đó, chồng cũ một lần cũng không đến thăm con, tiền chu cấp càng không có.

Tôi một mình nuôi con, chẳng thèm trách móc đòi hỏi gì chồng cũ. Đã ly hôn rồi thì chỉ có con cái là khổ. Anh ta nghĩ được cho con thì tốt, còn không thì có ép cũng chẳng được. Tôi đi làm cũng kiếm được tiền để nuôi con, càng không cần phải xin vài đồng chu cấp của chồng cũ.

Sau 8 năm ly hôn, tôi bất ngờ nghe tin chồng cũ qua đời vì bệnh nặng. Nhưng anh ta cũng là cha của con tôi, tôi vẫn đưa con đến thắp cho anh ta nén nhang. Chuyện chồng cũ qua đời không làm cuộc sống của mẹ con tôi bị ảnh hưởng. Chỉ có một chuyện lạ là từ sau khi anh ta mất, tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu với nội dung là tiền chu cấp nuôi con.

Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy kì lạ nên gọi hỏi bố mẹ chồng cũ thì họ nói cũng không hề biết. Tôi đành tìm đến nhà vợ mới của chồng cũ. Đến khi nghe cô ta trả lời, tôi không khỏi bất ngờ.

Số tiền kia là do cô ta chuyển cho tôi, cô ta còn nói đó là di nguyện trước khi mất của chồng. Chồng cũ trước khi mất đã hối hận vì sống vô trách nhiệm với con suốt 8 năm qua. Anh ta thấy có lỗi nên muốn sau khi mình ra đi có thể bù đắp cho con. Vì thế, vợ mới của anh ta sẽ đều đặn gửi tiền cho tôi đến khi con tôi đủ 18 tuổi. Số tiền này nằm trong số tiền tiết kiệm 4 tỷ của anh ta trong ngân hàng. Đến khi con tôi 18 tuổi thì cô ta mới được toàn quyền dùng số tiền tiết kiệm này.

Vợ mới của chồng cũ cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp tôi. Đều là vì lời hứa với chồng đã mất nên cô ta mới phải gửi tiền cho tôi. Tôi ra về chỉ thấy nực cười chua chát. Khi còn sống, chồng cũ tiền bạc không thiếu nhưng chưa một lần mua cho con thứ gì đàng hoàng, nuôi con vài triệu cũng tiếc. Giờ khi anh ta mất rồi lại muốn vợ gửi tiền cho con mình. Anh ta làm vậy chỉ để giảm bớt nỗi ân hận tội lỗi của mình, chứ làm gì biết yêu thương con.

Giờ tôi có nên nhận số tiền này không?

Đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi, 6 năm sau em chồng mang trả toàn bộ đất đai kèm một bí mật kinh hoàng

Đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi, 6 năm sau em chồng mang trả toàn bộ đất đai kèm một bí mật kinh hoàng

Từ khi vợ chồng tôi ăn nên làm ra thì tình hình tài chính của vợ chồng của em chồng ngày một khó khăn. Cô ấy lúc nào cũng than thở nhà không còn tiền. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ cảm thấy đó là báo ứng cô ấy phải nhận lấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau 2 năm ly hôn, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay chồng cũ, để rồi câu nói của anh sau đó càng khiến tôi chết sững

Sau 2 năm ly hôn, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay chồng cũ, để rồi câu nói của anh sau đó càng khiến tôi chết sững

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Tâm sự 47 phút trước
Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Tâm sự 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Sau ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi, 6 năm sau em chồng mang trả toàn bộ đất đai kèm một bí mật kinh hoàng

Đuổi tôi ra khỏi nhà không một xu dính túi, 6 năm sau em chồng mang trả toàn bộ đất đai kèm một bí mật kinh hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "hóa đá", chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "hóa đá", chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 22/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc đúng ngày 22/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "hóa đá", chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi xuất hiện cùng người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "hóa đá", chồng cũ xé nát đơn ly hôn

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Mang theo cơn thịnh nộ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mẹ đẻ ngồi thẫn thờ dưới bậc thang khách sạn

Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình

Vừa dẫn bạn gái về ra mắt, tôi "hóa đá" khi thấy đôi nhân tình đang quấn quýt ngay giữa phòng khách nhà mình