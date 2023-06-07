5 vị trí hôn khi làm chuyện ấy khiến đàn ông "rụng rời" hơn cả lên đỉnh, chị em áp dụng thường xuyên chồng xa vợ 1 đêm là đã không chịu nổi

Tâm sự 07/06/2023 00:50

Khi được hôn, chàng không chỉ cảm thấy khoái cảm cao độ mà còn xen lẫn cả một sự xúc động vì được bạn đời yêu thương, chiều chuộng như vậy.

Môi

Thường thì đàn ông chủ động khi hôn đúng không? Cùng là việc chạm môi nhưng nếu phụ nữ chủ động thì sẽ mang đến cho anh ấy cảm giác hoàn toàn khác. Bất cứ người đàn ông nào cũng mong được chứng kiến sự "hoang dại" của bạn đời, nhất là khi được nàng hôn môi một cách mãnh liệt thì chàng càng hưng phấn, hạnh phúc hơn.

Cổ, gáy, tai

Hãy thử tưởng tượng xem, sẽ thế nào khi bạn đang hôn chàng say đắm, thỉnh thoảng đôi môi lại âu yếm thêm vùng cổ, gáy và tai anh ấy nữa? Chắc chắn là chàng sẽ phát điên lên vì đó cũng là những vị trí cực kì nhạy cảm khiến đàn ông bị kích thích cao độ. Hiểu và làm được điều này đã chứng tỏ trình độ “yêu” của bạn cao rồi đấy!

5 vị trí hôn khi làm chuyện ấy khiến đàn ông 'rụng rời' hơn cả lên đỉnh, chị em áp dụng thường xuyên chồng xa vợ 1 đêm là đã không chịu nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Má và mũi

Đừng bỏ qua nhé! Má và mũi của chàng cũng là nơi cần sự quan tâm đặc biệt của vợ đấy. Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng, bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy. Điều này sẽ làm chàng ngạc nhiên và thích thú, cảm giác như bạn đang mời gọi anh ấy "tiến lên" vậy.

Đùi trong

Da đùi khá mỏng và cực kì nhạy cảm với nhiều dây thần kinh ở đó. Muốn chàng thực sự mãn nguyện thì nàng hãy hôn và vuốt ve vùng đùi trong của anh ấy bằng tất cả sự chân thành ngọt ngào nhé! Lúc đó, chàng cũng sẽ đền đáp lại xứng đáng chứ không bao giờ để chị em chịu thiệt thòi đâu.

5 vị trí hôn khi làm chuyện ấy khiến đàn ông 'rụng rời' hơn cả lên đỉnh, chị em áp dụng thường xuyên chồng xa vợ 1 đêm là đã không chịu nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thắt lưng

Đây là vùng nối tiếp giữa lưng và mông. Khi được hôn chỗ này, chàng sẽ có cảm giác như hàng trăm luồng điện đang chạy dọc cơ thể mình. Nó khá giống với cảm giác khi phụ nữ được đàn ông kích thích ở vùng dái tai và thì thầm những lời có cánh, chị em thích cảm giác đó đến đâu thì chàng cũng thích được hôn vào thắt lưng y như vậy.

Mách chị em điểm G của đàn ông và cách kích thích khiến các chàng sướng phát điên

Mách chị em điểm G của đàn ông và cách kích thích khiến các chàng sướng phát điên

Không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng có những điểm G khoái lạc, để nàng có thể kích thích làm trỗi dậy lên ham muốn bản năng của phái mạnh. Khi kích thích đúng điểm G của đàn ông sẽ mang lại cho họ nhiều khoái cảm hơn trong chuyện ấy.

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