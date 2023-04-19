5 "tuyệt kỹ phòng the" khiến chàng sướng đê mê, áp dụng thường xuyên chồng không dời nửa bước

Tâm sự 19/04/2023 07:28

Quan hệ mãi một kiểu sẽ khiến chàng nhanh cảm thấy nhàm chán vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế.

Chuẩn bị một chiếc váy ngủ gợi cảm

Một chiếc váy ngủ gợi cảm sẽ rất dễ quyến rũ và khơi gợi ham muốn mãnh liệt với các chàng trai. Theo chuyên gia nghiên cứu, nam giới thường dễ bị kích thích bởi những chiếc váy ren mỏng. Đây là kinh nghiệm phòng the cho phụ nữ  giúp dễ dàng kích thích lên ham muốn của chàng. Lựa chọn một chiếc váy ngủ thật sexy để có những cuộc hoan ái mãnh liệt nhé các nàng.

Kích thích suy nghĩ về chuyện ấy

Đôi khi chỉ cần những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phải xốn xang. Bạn chỉ cần nói thỏ the bên tai chàng bằng những lời nói "ướt át" có một chút, nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn thực hiện cuộc mây mưa cháy bỏng.  

5 'tuyệt kỹ phòng the' khiến chàng sướng đê mê, áp dụng thường xuyên chồng không dời nửa bước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thử một chút thô bạo

Khi quan hệ mãi một kiểu sẽ gây ra nhàm chán. Bạn nên thử nhiều phương pháp mới, đặc biệt đối với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tinh thích những điều mới mẻ.

Bạn có thể thử qua kiểu dễ thương, nữ quyền hoặc sử dụng một vài độc tác thô bạo để khơi dậy ham muốn trong chàng. Nên sử dụng những phụ kiện như khăn tay để cột tay lại hoặc một cái roi mềm để đánh nhẹ vào hông. Chắc chắn chàng sẽ nể phục vì những kĩ năng tuyệt đỉnh của bạn. 

5 'tuyệt kỹ phòng the' khiến chàng sướng đê mê, áp dụng thường xuyên chồng không dời nửa bước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một chút thú vị bằng oral sex

Oral Sex – quan hệ bằng miệng là một cách làm cho chàng sướng mà bạn nên thực hiện trong bước khởi đầu. Trước tiên bạn phải biết vui đùa và vuốt ve "cậu nhỏ" của chàng. Điều đó sẽ khiến chàng càng trân trọng bạn hơn, vì có thể chạm đến thứ thầm kín của chàng và khiến đối phương nòng cháy hơn.

Thay đổi tư thế 

Quan hệ mãi một kiểu sẽ khiến chàng nhanh cảm thấy nhàm chán vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế quan hệ. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế về chuyện ấy qua mạng internet.

Đàn ông sẽ rất thích thú và có cảm giác mới mẻ khi người phụ nữ của mình chủ động trong chuyện ấy. Kĩ thuật phòng the của một người phụ nữ cũng là cách hấp dẫn đàn ông trên giường. 

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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