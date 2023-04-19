Bất ngờ trước lý do chồng thích hôn 'chỗ kín' của vợ mỗi khi... lâm trận

Tâm sự 19/04/2023 07:24

Vậy đâu là những thời điểm phụ nữ không muốn gần gũi, chỉ muốn nói không với quan hệ tình dục?

 Khám phá cơ thể của người yêu 

Khi đã là vợ chồng, đối phương sẽ muốn tìm hiểu hết cả bên trong lần bên ngoài tính cánh lẫn cơ thể bạn. Và vùng âm hộ của bạn cũng là 1 bộ phận thú vị và mới mẻ mà người đàn ông muốn tìm hiểu cho bằng được.

Đây cũng là cách thức giúp chàng đưa nàng vào màn dạo đầu đầy đê mê và cảm xúc. Giúp nàng dễ dàng nhập cuộc, cùng chung nhiệt huyết để hoan ái cùng chàng.

Bất ngờ trước lý do chồng thích hôn 'chỗ kín' của vợ mỗi khi... lâm trận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn quá quyến rũ

Cách người ấy yêu bằng miệng có thể thấy rằng bạn đang quyến rũ được anh ấy. Và anh ấy đang vô cùng mê mẩn và bị thu hút bởi cơ thể của bạn. Vì vậy không có gi phải ngại khi chàng bắt đầu hôn vùng kín nhé. Theo nghiên cứu y học, người đàn ông thực sự rất thích hôn chỗ kín của phụ nữ 1 cách bị động.

Điều này cũng làm họ đẽ dàng đạt khoái cảm hơn. Và họ cũng muốn bạn cảm thấy như thế. Rằng họ đã yêu bạn và yêu hết tất cả cơ thể bạn, kể cả mùi âm đạo hay bất cứ điều gì.

Giúp nàng dễ đạt khoái cảm hơn

Hôn chỗ kín cũng được xem là 1 tư thế yêu mà các chàng rất thích. Do đó người đàn ông thường hay làm cách này để thay đổi tư thế. Đồng thời giúp đưa người phụ nữ lên đỉnh nhanh nhất có thể trong chuyện phòng the.

Đây là một cách thức giúp chàng đưa nàng lên đỉnh dễ dàng hơn, giúp nàng hòa nhập được cuộc yêu một cách nhanh chóng.

Bất ngờ trước lý do chồng thích hôn 'chỗ kín' của vợ mỗi khi... lâm trận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để được nàng xoa chạm trên đầu

Khi chồng hôn vùng kín, người phụ nữ có thể chạm và mát-xa đầu của họ. Hành động này giúp tạo cảm giác gần gủi và rung động hơn trong cuộc yêu. Người kia sẽ rất dễ bị kích thích bởi những cử chỉ ân cần của bạn. Do đó hãy lưu ý đến hành động này.

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