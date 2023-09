Xem tử vi tuổi Canh Tý 2020 có gì đặc biệt

Tử vi tuổi Canh Tý 2020 giúp bạn đưa ra những ra những dự đoán trong năm tới, Bạn sẽ phải chuẩn bị đối phó với những thách thức nào? Bạn sẽ gặp những may mắn nào? Hãy cùng tìm hiểu!

Tử vi tuổi Canh Tý 2020 nữ mạng

Tổng quan

Mạng Thổ gặp năm Thổ là tương trợ tốt. Sao Thái Dương đem lại nhiều may mắn, danh lộc tố. Vận Niên (Dương Hồi Ngàn – nghĩa là dê về suối) rất tốt. Thiên Can: Canh gặp Canh (tương trợ thuận lợi). Hạn Địa Võng (nhiều lo âu). Địa Chi (Tý gặp Tý bất an – thay đổi – di chuyển).