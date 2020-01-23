Xem tử vi tuổi Canh Tý 2020 có gì đặc biệt

Tuổi Canh Tý (Sinh từ 28/01/1960 đến 14/2/1961). Mạng: Bích Thượng Thổ (Đất trên vách). Tướng tinh: Xương con chuột, tướng tinh con dê. Năm 2020 là tròn 61 tuổi. Độ tuổi đã có sự viên mãn, ổn định sau nhiều năm lao động, cống hiến vất vả.

Tử vi tuổi Canh Tý 2020 giúp bạn đưa ra những ra những dự đoán trong năm tới, Bạn sẽ phải chuẩn bị đối phó với những thách thức nào? Bạn sẽ gặp những may mắn nào? Hãy cùng tìm hiểu!

Mạng Thổ gặp năm Thổ là tương trợ tốt. Sao Thái Dương đem lại nhiều may mắn, danh lộc tố. Vận Niên (Dương Hồi Ngàn – nghĩa là dê về suối) rất tốt. Thiên Can: Canh gặp Canh (tương trợ thuận lợi). Hạn Địa Võng (nhiều lo âu). Địa Chi (Tý gặp Tý bất an – thay đổi – di chuyển).

Tử vi Canh Tý 2020 của phái nữ nhìn chung là một năm có nhiều điều tốt đẹp và thành công, có sức khoẻ, có sự đủ đầy trong gia đình. Tuy nhiên, trong năm nay, tình cảm gia đình và con cái không được tốt đẹp nhiều, có sự cãi vã, chú ý có người gia đau ốm. Hãy chủ động giữ gìn hoà khí trong gia đình để cuộc sống hạnh phúc hơn.

Canh Tý năm con chuột có gì bạn cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện ngoại giao

Năm 2020 có nhiều bất lợi với nữ mạng tuổi Canh Tý 2020 khi ngoại giao có sự thu hẹp lại, các mối làm ăn không được suôn sẻ.

Phương diện tài chính

Tuy tiền bạc năm nay không nhiều, nhưng bù lại bạn sẽ được những người đàn ông bên cạnh cùng tiêu pha và mua sắm, đỡ đần những đồ vật trong gia đình và cuộc sống. Khi đã hết độ tuổi lao động, phần lớn nguồn thụ sẽ giảm đi cũng là lẽ tự nhiên.

Phương diện gia đạo

Tình cảm vợ chồng không được thuận lợi, thường xảy ra xích mích, cãi vã, mất hoà khí.

Phương diện sức khoẻ

Năm nay, bạn cần chú ý về bệnh xương khớp cũng như ra ngoài phải chú ý đi lại, xe cộ cẩn thận.

Vận mệnh theo tháng

Tháng xấu trong năm: Kỵ tháng 5 và tháng 9 âm lịch (gặp nhiều chuyện thị phi và chuyện buồn).

Tháng tốt trong năm là tháng 6 và tháng 10 âm lịch (làm được nhiều việc mình mong muốn).

Tử vi tuổi Canh Tý 2020 nam mạng

Tổng quan

Như phát nữ, nam mạng Canh Tý cũng mang mạng Thổ gặp năm Thổ (Tương trợ tốt). Sao Kế Đô hạn xấu gặp nhiều rối rắm, tai ương. Vận niên Dương hồi ngàn – Dế về suối nên rất tốt. Hạn Địa Võng nhiều lo âu. Thiên can Canh gặp Canh nên tương trợ thuận lợi. Địa chi Tý gặp Tý (Thái Tuế: Bất an, thay đổi, di chuyển).

Năm nay, nam mạng Canh Tý có sự tốt xấu cân bằng, không phải quá thành công nhưng cũng không bết bát, khó khăn nhiều. Bên cạnh đó, trong gia đình cũng chưa có nhiều sự hòa thuận, thường xuyên xuất hiện bất đồng với vợ con.

Một năm chuột với nhiều khó khăn và thách thức - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện ngoại giao

Làm ăn không tốt, các mối quan hệ ngoại giao hay bạn bè đều không được tốt, luôn có sự bất đồng.

Phương diện tài chính

Hao mòn tiền bạc, có sự sắm sửa đồ đạc mới trong gia đình.

Phương diện gia đạo

Tình cảm vợ chồng trục trặc, hay cãi vã, có nhiều chuyện buồn xảy đến. Cha mẹ và con cái không có sự thấu hiểu nhau.

Phương diện sức khoẻ

Bước qua tuổi 60, quý ông cần chú ý đến những bệnh tuổi già và các bệnh liên quan đến xương khớp. Ở tuổi này, độ nhanh nhẹn của cơ thể đã không còn như trước, công thêm năm ảnh hưởng nên càng phải cẩn thận hơn.

Lưu ý những bệnh liên quan đến xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Màu hợp vận mệnh

Màu hợp: Quý ông Canh Tý nên mặc màu đen trong năm 2020 để tăng cường tài lộc và sức khỏe cho bản thân.

Quý ông nên chọn trạng phục màu đen để gặp nhiều điều tốt đẹp trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Mày kỵ: Bạn không nên dùng màu đỏ hay màu vàng khiến cho mọi việc bất ổn và lo lắng, suy nghĩ nhiều.

Vận mệnh theo tháng

Tháng xấu trong năm: Nam tuổi Canh Tý kỵ tháng 5 và tháng 11 âm lịch (những tháng xấu gặp nhiều thị phi và chuyện buồn).

Tháng tốt trong năm: Ở tháng 3 và tháng 9 âm lịch là những thời điểm tốt đẹp để đạt được những điều mình mong muốn.

Tử vi tuổi Canh Tý 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Canh Tý 2020 giúp bạn tổng quan lại những điều tốt đẹp, may mắn cũng như những khó khăn mà bạn có thể phải trải qua. Vận mệnh còn phụ thuộc chi tiết vào ngày sinh tháng đẻ, số khắc mỗi người nên bạn đừng quá lo lắng. Hãy coi trên đây là những thông tin tham khảo cần thiết để bạn có một năm 2020 tốt đẹp hơn.