Chuyên gia phong thủy gợi ý hướng xuất hành hút tài lộc, phú quý cả năm 2020

Vào những ngày đầu năm mới, ngoài tập tục hái lộc, xông nhà chúc Tết bình an, người Việt còn chọn hướng xuất hành tốt để cầu mong may mắn, phúc lộc suốt năm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, năm Canh Tý 2020 này, hướng xuất hành tốt nhất là hướng Tây Bắc và hướng Tây. Hướng Tây Bắc tốt cho tài lộc. Xuất hành hướng Tây tốt về tình duyên. Đây là hai hướng sẽ thu hút cơ hội, nhân duyên tốt, đem đến cho gia chủ nhiều danh vọng, hạnh phúc nhất.

Xuất hành là đi ra khỏi nhà, dù là đi đâu, làm việc gì vào ngày mới. Theo quan niệm của người xưa, nếu chọn được hướng tương sinh, hợp với mệnh chủ thì năm đó làm gì cũng thuận lợi. Ngược lại, nếu chọn hướng không tốt thì trong năm sẽ dễ gặp chuyện xui rủi.

Hướng bất lợi cho gia chủ là hướng Nam và Đông. Bạn nên hạn chế đi hai hướng này, để tránh những điều không tốt, xui rủi trong năm.

Bên cạnh đó, ngày đầu năm Canh Tý 2020, bạn nên xuất hành vào các ngày tốt là Mùng 2 và mùng 3 đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ngày đầu năm Canh Tý 2020, bạn nên xuất hành vào các ngày tốt là Mùng 2 và mùng 3 đầu năm.

Trong mùng 2, giờ tốt xuất hành vào những khung giờ: 7 – 9 giờ, 9 – 11 giờ, và 15 – 17 giờ.

Trong ngày mùng 3, giờ tốt xuất hành vào những khung giờ: 7 – 9 giờ, 11 – 13 giờ, 13 – 15 giờ.

Ngoài việc chọn hướng xuất hành, giờ tốt để ra khỏi nhà ngày đầu năm, mọi người còn phải chuẩn bị tâm thế lạc quan, tinh thần vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc chọn hướng xuất hành, giờ tốt để ra khỏi nhà ngày đầu năm, mọi người còn phải chuẩn bị tâm thế lạc quan, tinh thần vui vẻ. Phong thủy chỉ là một phần may mắn, quan trọng vẫn là suy nghĩ, quan niệm sống tích cực sẽ thu hút may mắn, phú quý suốt cả năm.