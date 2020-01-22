Thường trong làm ăn, người tuổi Tý thường khá thụ động nên cần kết hợp với người có chính kiến và có khả năng quyết định:

Tý là con giáp đứng đầu tiên trong 12 con giáp nên thường được đánh giá là nhanh nhẹn, thông minh, sắc sảo. Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi tý thường thích nghi nhanh, linh hoạt, tài giỏi. Tuy nhiên, tuổi Tý cũng có một số những điểm yếu như các tuổi khác nên phải kết hợp được những tuổi hợp thì mới phát huy hết được mặt tích cực. Vậy tuổi tý hợp với tuổi gì ? Bạn hãy theo dõi ngay trong bài viết dưới đây.

Năm Tý hợp với tuổi nào khi kết hôn? Trong hôn nhân, nam và nữ tuổi Tý có cách xem tuổi hợp và tuổi khắc hoàn toàn khác nhau.

Tuổi Tý và tuổi Hợi: tuổi Hợi là tuổi gặp khá nhiều may mắn trong làm ăn, tuổi Tý có thể hợp tác với người tuổi Hợi để công việc kinh doanh thuận lợi hơn.

Tuổi Tý và tuổi Tuất: Hai tuổi này cũng có quan điểm sống hoàn toàn trái ngược nên không nên hợp tác làm ăn.

Tuổi Tý và tuổi Thân: cả tuổi Tý và tuổi thân đều là những tuổi thông minh, sắc sảo, linh hoạt nên có thể hợp tác làm ăn thuận lợi, chỉ cần dung hòa lợi ích của cả hai bên là sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

Tuổi Tý và tuổi Ngọ: hai tuổi này thường xuyên mâu thuẫn nên khó có thể hợp tác làm ăn.

Tuổi Tý và tuổi Thìn: có thể hợp tác nhưng người tuổi Thìn phải nắm quyết định và có chính kiến thì mới thành công.

Tuổi Tý và tuổi Mão: Tuổi tý khắc tuổi gì? Chắc chắn là năm tý khắc nhất với năm Mão. Hai tuổi này tuyệt đối không nên hợp tác bởi Tý và Mão khắc nhau rất mạnh.

Tuổi Tý và tuổi Dần: tuổi dần thường khá chủ động, mạnh mẽ và làm chủ nên nếu kết hợp với tuổi này, tuổi Tý phải nhún nhường và khéo léo thì mới thành công.

Tuổi Tý kết hợp với người tuổi Sửu: quan hệ hợp tác làm ăn bình thường, ổn định. Tuy tuổi Sửu không nhạy bén trong kinh doanh nhưng bù lại rất chăm chỉ, kiên trì. Do vậy, nếu tuổi Tý linh hoạt hơn thì có thể kết hợp với tuổi Sửu.

Nữ tuổi Tý hợp với tuổi gì khi kết hôn? Chọn tuổi phù hợp với nữ sinh năm Tý sẽ giúp gia đình được êm ấm, tài lộc dồi dào.

Nữ tuổi Tý hợp với Nam tuổi Sửu

Nữ tuổi Tý lấy nam tuổi Sửu được đánh giá là lục hợp. Tuy tính cách không giống nhau nhưng hai người này bù trừ và bổ sung cho nhau. Vì vậy, hôn nhân giữa hai người này rất hoàn hảo, tốt đẹp.

Nữ tuổi Tý hợp nam tuổi Thìn

Nếu nữ tuổi Tý lấy nam tuổi thìn được coi là tam hợp. Người chồng tuổi thìn là người mạnh mẽ, thông minh, giúp vợ tuổi Tý quyết định những chuyện lớn trong nhà. Nữ tuổi Tý lại là người nhanh nhẹn, khéo léo nên quan hệ vợ chồng vô cùng hài hòa, ổn định và hiếm khi xảy ra xung đột.

Nữ tuổi Tý lấy nam tuổi Thân

Cặp vợ chồng nữ tuổi Tý, nam tuổi Thân có sự hòa hợp tốt trong hôn nhân. Cả hai đều có đầu óc thông minh, linh hoạt và nhanh nhẹn nên dễ bề làm ăn, kinh tế sung túc và nhiều tài lộc.

Tuổi Tý lấy tuổi thân có sự hòa hợp tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Chồng tuổi thân là người có tư duy cao, nên làm kinh tế gia đình tốt. Vợ tuổi Tý có sự khéo léo, mềm mỏng sẽ vun vén trong ấm ngoài êm. Cặp đôi này luôn luôn chăm lo, hòa thuận nên gia đình hạnh phúc, yên ấm.

Nam tuổi Tý hợp với tuổi gì khi kết hôn?

Nam tuổi tý là người nhanh nhẹn, dứt khoát và thông minh, có nhiều tài năng nên cần kết hợp với người cùng chí hướng hoặc có khả năng bù trừ cho nhau.

Nam tuổi Tý kết hợp với nữ tuổi Sửu

Đây là mối quan hệ vợ chồng lục hợp, vợ tuổi Sửu, chồng tuổi tý là cặp đôi hoàn hảo. Phụ nữ tuổi sửu rất chăm chỉ, cần cù và hiền lành, chung thủy và chu toàn với công việc gia đình. Nam tuổi Tý lấy nữ tuổi Sửu sẽ yên tâm làm ăn, chồng sẽ là trụ cột, không phải lo công việc gia đình bởi vợ tuổi sửu rất đảm đang.

Tuổi Tý lấy tuổi Sửu là cặp đôi bù trừ cho nhau rất hợp - Ảnh minh họa: Internet.

Nam tuổi Tý kết hợp nữ tuổi Thìn

Chồng tuổi Tý và vợ tuổi Thìn sẽ là cặp đôi tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng làm ăn nên rất dễ phát triển sự nghiệp. Vợ tuổi Thìn cũng là người có đầu óc làm ăn, thông minh, sáng suốt nên sẽ giúp đỡ, hỗ trợ chồng nhiều vấn đề trong sự nghiệp.

Nam tuổi Tý lấy nữ tuổi Thân

Cặp vợ chồng này được coi là tam hợp, cả hai cùng có khả năng và định hướng làm ăn tốt, cùng chung tay xây dựng sự nghiệp. Chồng tuổi Tý và vợ tuổi Thân cùng có ý chí kiên cường, coi trọng sự nghiệp nên dễ dàng thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Đây sẽ là cặp vợ chồng hỗ trợ tốt cho nhau cùng phấn đấu trong làm ăn.

Trên đây là một số hướng dẫn xem tử vi tuổi Tý hợp với tuổi gì trong hôn nhân và trong làm ăn. Đây là những căn cứ quan trọng để người tuổi Tý chọn đối tác làm ăn, kinh doanh và chọn vợ, chồng khi xây dựng gia đình.