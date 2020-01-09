Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần bất an, tuổi Tý có tin vui tài lộc

Tâm linh - Tử vi 09/01/2020 05:24

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có nỗi bất an trong lòng, tuổi Tý được quý nhân phù trợ tài lộc thuận lợi. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Tý

Vận trình của tuổi Tý tương đối tốt, đặc biệt là trong công việc. Người đi làm thể hiện ưu tú, người kinh doanh tìm được đối tác hay kế hoạch khả quan.

Quý nhân còn giúp đỡ bạn trong tiền bạc, có tin vui tài lộc.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu thuận lợi. Dù vậy, bạn nên cẩn trọng trong ăn nói, tránh gây hiểu lầm.

Tài lộc dồi dào với người kinh doanh, buôn bán.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, tuổi Dần có nỗi bất an trong lòng. Đừng nên suy nghĩ quá tiêu cực, hãy để tinh thần thoải mái.

Tuổi Dần nên dành nhiều thời gian cho người ấy hay gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có tin vui trong ngày mới. Cơ hội thăng tiến, quý nhân giúp đỡ nên vận trình khởi sắc.

Tiền bạc dù dễ kiếm nhưng bạn có điềm hao tài, vì thế nên cẩn thận trong chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có cơ hội kiếm tiền tốt, nhiều may mắn. Vận trình người đi làm dù tốt nhưng vẫn có vài điều chưa hài lòng.

Nhân duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Tỵ

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Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên kiên định, quyết đoán với những dự định, quyết định của bản thân. Đừng quá dè dặt mà dễ đánh mất cơ hội.

Chuyện tình cảm với người có đôi có nhiều niềm vui mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có điềm tiểu nhân trong chuyện tình cảm. Nếu đã có đôi, bạn nên dành thời gian nhiều cho người ấy.

Công việc không khởi sắc nhưng vẫn ổn định. Bạn nên chủ động tìm đến người có kinh nghiệm để học hỏi.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp được quý nhân cho cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Công việc với người đi làm vẫn ổn định.

Cuối ngày, tuổi Mùi có thể dành thời gian cho người ấy hay bạn bè.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Thân

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Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tài vận của tuổi Thân không được thịnh vượng. Bạn nên cẩn thận với những quyết định đầu tư lớn.

Tuổi Thân độc thân đừng nên quá vội vã trong các mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu gặp nhiều điều an lành trong ngày mới. Công việc ổn định, tài lộc dồi dào giúp tuổi Dậu có một ngày vui vẻ, thoải mái.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có cơ hội tốt trong công việc. Bạn nên nắm chắc cơ hội này để cải thiện tài lộc.

Tình duyên được quý nhân giúp đỡ, những hiểu lầm dần được hóa giải.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 10/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có đường quan lộc thuận lợi. Bạn có cơ hội mới trong công việc. Tiền tài cũng dần ổn định hơn.

Tuy nhiên, với tình duyên, người có gia đình nên cẩn thận mâu thuẫn dễ làm rạn nứt tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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