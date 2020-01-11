Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão kém may mắn, tuổi Tý kiếm tiền trong tích tắc

Tâm linh - Tử vi 11/01/2020 05:11

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp: tuổi Mão vận trình kém may mắn, tuổi Tý kiếm tiền trong tích tắc. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Tý

Tuổi Tý có một ngày cuối tuần may mắn tiền bạc. Người buôn bán có thể kiếm được khoản tiền lời trong tích tắc.

Người có đôi nên dành thời gian cuối ngày cho người ấy, cả hai cần bồi đắp tình cảm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu vẫn còn vài khó khăn trong công việc cần phải giải quyết. Bạn áp lực nhưng đừng để chậm tiến trình.

Tài lộc khởi sắc vào giữa ngày, giúp tâm trạng tuổi Sửu thoải mái hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Dần

tu vi chu nhat ngay 12/1/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần gặp được quý nhân trong chuyện tình cảm. Qua mai mối, bạn có thể tìm được một nửa như ý.

Dù vậy, tài lộc có vẻ ảm đạm, bạn nên cẩn thận trong chi tiêu hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có vận trình kém may mắn trong ngày mới. Đừng để họa thị phi đeo bám, đặc biệt là đừng để người ngoài phá hạnh phúc gia đình mình.

Tài lộc dù chưa tăng nhưng cũng không khiến bạn lo lắng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên cẩn thận trong các mối quan hệ ngoại giao. Đừng để một lỗi giao tiếp nhỏ làm ảnh hưởng đến vận trình trong ngày.

Nguồn thu chính không tăng nhưng bạn vẫn có được nguồn thu phụ dồi dào.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 12/1/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối năm tương đối tốt đẹp với tuổi Tỵ. Tài vận khởi sắc, công việc cũng thuận lợi. Bạn có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hay tình yêu của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Ngọ đang gặp khó khăn trong tiền bạc. Thời điểm cuối năm, bạn nên cẩn thận hơn, đừng vì tin người mà mất tiền bạc hay tài sản.

Bù lại, tuổi Ngọ độc thân có tin vui về chuyện tình cảm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi thăng hoa bất ngờ trong ngày mới. Đây là cơ hội để bạn cải thiện tình hình tiền bạc khó khăn trong những ngày qua.

Quý nhân sẽ giúp tuổi Mùi có đôi giải quyết những hiểu lầm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 12/1/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

 Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân có chút sa sút trong công việc thời gian gần đây. Cuối tuần dù là thời gian nghỉ ngơi, bạn vẫn nên dành chút thời gian để suy nghĩ về công việc.

Tài lộc chưa tăng, tuổi Thân vẫn nên thắt chặt chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một ngày cuối tuần nhiều âu lo. Dù là công việc hay tài chính đều khiến bạn đau đầu.

Tuy nhiên, tuổi Dậu chỉ cần cố gắng hết sức, mọi chuyện sẽ được cải thiện trong thời gian gần.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên kiểm soát cảm xúc, tránh vì bốc đồng mà gây họa.

Tình duyên và tài vận cùng lúc khởi sắc trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của tuổi Hợi

tu vi chu nhat ngay 12/1/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 12/1/2020 của 12 con giáp, có vài việc phát sinh khiến tuổi Hợi khó chịu. Nhưng chỉ cần bình tĩnh giải quyết, chuyện gì cũng đâu vào đấy.

Tài lộc khá tốt, đặc biệt với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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