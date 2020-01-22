Tết Canh Tý 2020: 3 con giáp được thần tài xông đất, tiền chất chật két, phúc lộc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 22/01/2020 11:43

Ai khổ mặc ai, Tết Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ "vét sạch" ví thần tài, tiền tự chảy vào túi, cả năm thịnh vượng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, 3 con giáp giàu có này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, của nả đầy nhà, lộc lá bủa vây, phát tài cực to khiến ai cũng hờn.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, Canh Tý chính là thời cơ để đời Mão sang trang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, hiền lành và rất chăm làm việc thiện. Dẫu chẳng hề quen biết, không hề thân thiết nhưng một khi thấy người khác gặp khốn khó Mão đều dang tay giúp đỡ mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Nhờ thế, con giáp phúc đức này được trời thương, bề trên nâng đỡ hết lòng.

Sách tử vi năm 2020 có nói, Canh Tý chính là thời cơ để đời Mão sang trang. Không chỉ làm ăn thịnh vượng, mọi điều như ý Mão còn có của ăn của để chất đống, công thành danh toại, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

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Tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của Hợi cũng hạnh phúc ấm êm, cả năm đầm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, chăm chỉ và thông minh nên người tuổi Hợi chưa bao giờ bỏ lỡ thời cơ trời cho. Họ sớm làm chủ đời mình, lên kế hoạch cho công việc một cách chu toàn nên sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trước ngưỡng 30 đã có bạc tỷ trong tay.

Năm Canh Tý 2020, phúc khí ập vào nhà sẽ giúp Hợi có năm mới viên mãn như ý. Tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của Hợi cũng hạnh phúc ấm êm, cả năm đầm ấm.

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Tý cần quyết đoán ngay để tận dụng vận may trời cho để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý tài giỏi, khôn ngoan và có chí tiến thủ. Họ chẳng ngần ngại thử thách chính mình với những việc khó, càng không sợ khổ nên tiền tự chảy vào túi Tý ào ào, muốn ngừng cũng chẳng được.

Sau Tết Canh Tý 2020, con giáp giàu sang này sẽ ung dung hưởng lộc, làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Nếu đang đắn đo trước những quyết định quan trọng Tý cần quyết đoán ngay để tận dụng vận may trời cho để đổi đời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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