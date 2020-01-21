Canh Tý 2020: 3 con giáp tài vận bùng nổ, cả năm may mắn, tha hồ gánh tiền về nhà

Sách tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, 3 con giáp giàu có này không thành phụng cũng thành rồng, cả năm sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả, cứ thế mà đổi đời.
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Phúc lộc tề tựu, phú quý theo chân nên 3 con giáp giàu có này sẽ có năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền, giàu sang chạm đỉnh khiến ai cũng hờn.
Tuổi Dần
Dần là người mạnh mẽ, cá tính và rất kiên định với lựa chọn của mình. Một khi đã chí thú làm ăn con giáp này sẽ nỗ lực không ngừng, nhiệt huyết hơn người. Nhờ thế, sau những cố gắng, vất vả và cả tham vọng làm giàu của mình Dần sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, kiếm tiền cực đỉnh.
Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, ngay từ ngày đầu năm con giáp may mắn này đã được thần tài chấm số đỏ. Cả năm sung túc, của nả chất đống, vinh hoa phú quý theo chân chính là phúc phần mà Dần xứng đáng nhận được.
Tuổi Dậu
Chăm chỉ, cần cù lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng trong công việc. Thế nên, dẫu cơ cực gian truân con giáp giàu sang này vẫn có cuộc sống sung túc như ý, tình tiền viên mãn.
Bước sang năm mới, Dậu sẽ may mắn hơn người, làm đâu thắng đó. Mọi khó khăn, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý bình an ghé thăm đời Dậu. Đặc biệt, trong tháng 3 năm Canh Tý con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời, có bạc tỷ trong tay chỉ sau một đêm.
Tuổi Ngọ
Lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người nên dù ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc ai cũng phải kiêng nể với những gì mà Ngọ làm được. Bản tính tự lập, cá tính giúp Ngọ dễ dàng gặt hái thành công mà chẳng cần dựa dẫm vào ai.
Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020, đời Ngọ sẽ sang trang mới. Được bề trên nuông chiều, thần tài phát lộc nên Ngọ làm một hưởng mười, tài vận thăng hoa rực rỡ. Không thành phụng cũng thành rồng, của nả chất đống, đếm tiền sái tay chính là lá số của Ngọ trong năm nay.
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