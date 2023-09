Canh Tý 2020: 3 con giáp tài vận bùng nổ, cả năm may mắn, tha hồ gánh tiền về nhà

Bước sang năm mới, Dậu sẽ may mắn hơn người, làm đâu thắng đó. Mọi khó khăn, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý bình an ghé thăm đời Dậu. Đặc biệt, trong tháng 3 năm Canh Tý con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời, có bạc tỷ trong tay chỉ sau một đêm.

Của nả chất đống, đếm tiền sái tay chính là lá số của Ngọ trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người nên dù ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc ai cũng phải kiêng nể với những gì mà Ngọ làm được. Bản tính tự lập, cá tính giúp Ngọ dễ dàng gặt hái thành công mà chẳng cần dựa dẫm vào ai.

Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020, đời Ngọ sẽ sang trang mới. Được bề trên nuông chiều, thần tài phát lộc nên Ngọ làm một hưởng mười, tài vận thăng hoa rực rỡ. Không thành phụng cũng thành rồng, của nả chất đống, đếm tiền sái tay chính là lá số của Ngọ trong năm nay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.