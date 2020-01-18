4 con giáp có tài vận tốt nhất năm 2020: Cát tinh tương trợ, lộc tiền bạc rộng mở

Tâm linh - Tử vi 18/01/2020 12:00

Sách tử vi năm 2020 có nói, nhờ có tài tinh soi chiếu nên những con giáp may mắn này sẽ có tiền tài rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, cả năm thịnh vượng.

Số trời đã định, 4 con giáp may mắn nhất năm 2020 này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu nhanh đến chóng mặt.

con giap may man 1
Tuất sẽ có cơ may đổi đời, giàu sang sung túc khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chăm chỉ và chân thành. Họ có trách nhiệm trong công việc, thật thà nên được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp tạo mọi điều kiện để làm việc. Nhờ thế, càng về hậu vận Tuất càng thăng quan tiến chức, tiền tự tìm đến tận cửa.

Sách tử vi năm 2020 có nói, con giáp may mắn này sẽ có năm mới đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn. Đặc biệt, sau Tết Canh Tý Tuất sẽ có cơ may đổi đời, giàu sang sung túc khiến ai cũng hờn.

con giap may man 2
Tỵ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên dù phải nếm trải không ít thất bại, cơ cực nhưng Tỵ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ vươn lên. Họ dám vượt qua chính mình, dấn thân quyết liệt để có được những gì mình khát khao.

Kỷ Hợi 2019 mệt mỏi chán chường bao nhiêu thì sang năm mới 2020 con giáp giàu sang này càng phú quý phát tài bấy nhiêu. Tỵ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu trong tháng thứ hai của năm 2020 này.

con giap may man 3
Sửu dễ dàng mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài cưng yêu nên Sửu sẽ có năm 2020 ngập trong nhung lụa. Dù bị tiểu nhân quấy phá, người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nhưng Sửu vẫn bình an vô sự, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng nể.

Tài vận của con giáp này sẽ vụt sáng trong nửa cuối năm, chẳng những làm chơi hưởng thật Sửu còn dễ dàng mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay.

con giap may man 4
Thìn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm  -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mang mệnh phú quý, lớn lên trong nhung lụa nhưng Thìn lại có ý chí quật cường, muốn khẳng định năng lực của bản thân. Thế nên, chẳng cần bám víu vào ai con giáp bản lĩnh này vẫn sở hữu cơ ngơi đồ sộ, nhà cao cửa rộng.

Canh Tý 2020 Thìn chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, túi cứ vơi lại đầy, làm ăn vượng phát. Thậm chí, Thìn còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Sau Tết Canh Tý: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Sau Tết Canh Tý: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Hiện tại dù cơ cực, kham khổ đến mấy thì sau Tết Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này cũng sẽ có tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, rung đùi hái lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay