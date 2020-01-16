3 con giáp tài vận vụt sáng, phúc báo dồi dào, Canh Tý 2020 phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 16/01/2020 11:52

Số trời đã định, những con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này sẽ thăng tiến ngoạn mục, tha hồ gánh lộc về nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Càng về cuối năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Trong tử vi năm Canh Tý 2020, Thân sẽ có vô số cơ hội để phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và rất hòa đồng. Họ hướng ngoại, ham học hỏi và có khả năng tập trung cao độ, có thể chịu được áp lực công việc. Nhờ thế, dù phải nằm gai nếm mật, khổ cực lắm phen nhưng Thân chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đổi đời, trở thành đại gia của chính mình.

Trong tử vi năm Canh Tý 2020, con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội để phát tài phát lộc. Được cấp trên cất nhắc, quý nhân tương trợ nên càng về cuối năm Thân càng ăn nên làm ra, phú quý ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa khiến ai cũng hờn.

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Sửu sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong khốn khó nhưng Sửu chắc chắn sẽ già đi trong phú quý. Trong năm mới 2020, Sửu sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Đặc biệt, trong tháng 3/2020 con giáp giàu sang này sẽ được lộc trời cho, làm đâu thắng đó. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Sửu cũng sẽ phát tài cực to, có bạc tỷ trong tay chỉ sau một đêm.

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Hợi sẽ có năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế và chẳng bao giờ hơn thua, kèn cựa với ai. Chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên Hợi có hiệu quả công việc khiến cấp trên, đồng nghiệp chẳng thể phủ nhận.

Nhờ được thần tài rót tiền vào túi, quý nhân đưa đường chỉ lối Hợi sẽ có năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền. Không những thế, phú quý theo chân còn giúp con giáp may mắn này đếm tiền sái tay trong ba năm tới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp gặp hạn tam tai này bạn phải cẩn trọng trong mọi điều kẻo tai ương ập xuống đầu, lành ít dữ nhiều.

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