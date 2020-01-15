Bước sang Canh Tý: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, kiếm được bộn tiền, đổi đời sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 15/01/2020 12:06

Số trời đã định, chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền, thần tài phát lộc lia lịa, giàu nhanh đến chóng mặt.

Nhờ phúc phần trời cho, quý nhân phù trợ những con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, phú quý phát tài trong năm Canh Tý 2020.

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Chỉ cần bước chân vào tháng đầu tiên của năm Canh Tý Thìn sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có. Thế nên, càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng.

Sách tử vi năm Canh Tý có nói, chỉ cần bước chân vào tháng đầu tiên của năm Thìn sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con giáp giàu sang này còn thăng tiến trên đường công danh, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Canh Tý 2020 Dậu sẽ một bước đổi đời, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó nên dẫu chẳng cậy nhờ ai Dậu vẫn có sự nghiệp thành công, tài vận thăng hoa. Chỉ cần dốc hết sức mình, nỗ lực không ngừng thì con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, túi tiền rủng rỉnh.

Canh Tý 2020 Dậu sẽ một bước đổi đời, làm ăn vượng phát. Dù làm công hay làm chủ con giáp này cũng như chuột sa chĩnh gạo, của nả đầy nhà, cứ vơi lại đầy, càng về cuối năm càng đại phát.

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Khổ tận cam lai, sau những gian truân Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhân hậu, chân thành và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế nên Mùi được bề trên thương yêu, trời Phật cất nhắc. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, mệt mỏi và cả những thất bại nhưng Mùi chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Họ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, làm việc chăm chỉ để khẳng định tài năng của mình.

Khổ tận cam lai, sau những gian truân ấy Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình. Tiền ùa vào nhà, thu nhập tăng theo cấp số nhân, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang ngút trời này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ai khổ mặc ai, sang năm Canh Tý 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải gặp quý nhân, cả năm ngập trong biển tiền

Ai khổ mặc ai, sang năm Canh Tý 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải gặp quý nhân, cả năm ngập trong biển tiền

Nhờ phúc phần trời cho, bề trên chiếu cố, 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, túi cứ vơi lại đầy, sung sướng không ai bì kịp.

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