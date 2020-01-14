Ai khổ mặc ai, sang năm Canh Tý 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải gặp quý nhân, cả năm ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 14/01/2020 14:27

Nhờ phúc phần trời cho, bề trên chiếu cố, 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, túi cứ vơi lại đầy, sung sướng không ai bì kịp.

Dưới đây chính là danh sách những con giáp may mắn ngút trời, nhà xe chờ sẵn, phất lên đổi đời trong năm Canh Tý 2020.

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Bước vào Canh Tý 2020, Mão sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Trong khi người khác chỉ chăm chăm lo cho bản thân thì Mão lại biết thương người, chăm làm điều thiện nên tích được rất nhiều công đức.

Nhờ thế, con giáp giàu có này được thần Phật thương yêu, bề trên chiếu cố, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, giàu sang ngoài sức tưởng tượng. Bước vào tử vi năm Canh Tý 2020, Mão sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu, đổi đời ngoạn mục.

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Càng về cuối năm Thìn càng thịnh vượng thăng hoa, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên cuộc đời Thìn chưa bao giờ biết khó khăn, gian khổ là gì. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào may mắn trời cho con giáp thông minh này lại biết tận dụng sự khôn ngoan của mình để làm chủ vận mệnh.

Bước sang Canh Tý 2020, Thìn chẳng những làm ăn khấm khá, tiền tỷ trong tay mà còn có thể tự mua nhà sắm xe, gia nhập hội đại gia. Càng về cuối năm Thìn càng thịnh vượng thăng hoa, tiền nhiều vô kể.

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Ngọ đừng nản lòng bởi khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, bạn sẽ lại may mắn an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ khá ham chơi, bốc đồng và thích dịch chuyển. Đây chính là lý do vì sao những năm đầu khởi nghiệp của họ khá long đong, cơ cực. Thế nhưng, khi đã tập trung cho sự nghiệp, con giáp tài năng này lại vô cùng trách nhiệm và “được việc”.

Công thành danh toại, tiền bạc dư dả, có của ăn của để chính là những gì trời đã sắp đặt cho Ngọ trong năm Canh Tý 2020. Thế nên, dù hiện tại có mệt mỏi áp lực đến mấy Ngọ cũng đừng nản lòng bởi khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, bạn sẽ lại may mắn an nhàn, sung sướng hơn người.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp được thần tài giá đáo, tiền ùa vào nhà, giàu sang ngút trời sau Tết Canh Tý 2020

3 con giáp được thần tài giá đáo, tiền ùa vào nhà, giàu sang ngút trời sau Tết Canh Tý 2020

Khổ tận cam lai, sau những cực khổ, vất vả 3 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, tiền ùa vào túi, cứ thế mà giàu sau Tết Canh Tý 2020.

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