Canh Tý 2020: 3 con giáp được thần tài mở kho, phúc lộc song toàn, giàu sang chạm đỉnh!

Tâm linh - Tử vi 12/01/2020 05:00

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, 3 con giáp may mắn nhất năm này sẽ tha hồ nhận lộc trời cho, phát tài cực to, đếm tiền sái tay cũng không hết.

Chỉ cần bước chân vào năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn ngút trời này sẽ phát tài phát lộc, đón Tết sang chảnh, cứ ra tới ngõ là tiền ập xuống đầu.

con giap may man
Càng về cuối năm Dần càng thăng hoa ngoạn mục, làm gì cũng có được món lãi khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của người tuổi Dần. Chẳng những công việc suôn sẻ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, con giáp giàu có này còn thăng chức tăng lương, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Càng về cuối năm Dần càng thăng hoa ngoạn mục, làm gì cũng có được món lãi khổng lồ. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh Dần hãy tính toán thật cẩn trọng để chờ sang năm mới đoạt lấy thời cơ, nhà đẹp xe sang đang chờ bạn phía trước.

con giap may man 1
Canh Tý 2020 Thìn sẽ ngập trong biển tiền, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có số phú quý phát tài, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Được mẹ cha nuông chiều, gia đình thương yêu, quý nhân nâng đỡ nên cuộc đời Thìn chưa nếm khổ cực bao giờ. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào những gì mình đang có con giáp giàu sang này lại nỗ lực vươn lên để gặt hái thành công.

Càng dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình con giáp bản lĩnh này càng ăn nên làm ra, vận đỏ kéo về tới tấp. Được thần tài mở kho nên cả năm Canh Tý 2020 Thìn sẽ ngập trong biển tiền, cứ thế mà giàu.

con giap may man 2
 Sửu vượng phúc vượng tài, trúng quả trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi năm 2020 có nói, Sửu hiền lành, điềm đạm là thế nhưng một khi đã có gan làm giàu, nuôi tham vọng đổi đời thì ắt sẽ được toại nguyện. Sau kỳ nghỉ Tết, Sửu sẽ được cấp trên cất nhắc, đấy chính là thời cơ Sửu đừng dại vuột mất để thăng tiến vùn vụt trong sự nghiệp.

Càng về cuối năm Canh Tý người tuổi Sửu càng vượng phúc vượng tài, trúng quả trời cho. Chẳng những số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, Sửu còn tha hồ mua sắm thả ga, đi du lịch xa bên gia đình mà chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Phát hờn với 4 con giáp tiền chất chật nhà, ung dung hưởng lộc trong tháng 1/2020

Phát hờn với 4 con giáp tiền chất chật nhà, ung dung hưởng lộc trong tháng 1/2020

Trong tháng đầu tiên của năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, đếm tiền sái tay, càng về cuối tháng càng phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 13 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay