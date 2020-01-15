Canh Tý 2020: 3 con giáp gặp hạn TAM TAI, hao tài tốn của, cẩn thận kẻo rước họa vào người

Tâm linh - Tử vi 15/01/2020 15:38

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp gặp hạn tam tai này bạn phải cẩn trọng trong mọi điều kẻo tai ương ập xuống đầu, lành ít dữ nhiều.

Thuyết phong thủy có nói, trong cuộc đời của mỗi người, cứ 12 năm lại có ba năm liên tiếp không may mắn. Thế nên, nếu là con giáp gặp hạn tam tai bạn phải đề cao cảnh giác kẻo sức khỏe xuống dốc, tiền tài tiêu tán.

con giap gap han tam tai 1
Tỵ đừng quá tin người, cũng đừng vội vàng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, tài năng và bản lĩnh hơn người. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân họ đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tiền của đầy nhà. Thế nhưng, bước sang tử vi năm Canh Tý con giáp xui xẻo này lại khốn đốn đủ đường.

Vì bị hung tinh gây xung sát nên không chỉ công việc trì trệ, Tỵ còn hao tài tán lộc, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác. Thế nên, Tỵ đừng quá tin người, cũng đừng vội vàng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo càng về cuối năm càng khổ cực trăm bề.

con giap gap han tam tai 2
Đừng để sự hấp tấp, bốc đồng khiến bạn phải trả giá đắt bằng tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, Sửu sẽ có năm mới với nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Thế nhưng, do sao xấu chiếu mệnh nên công danh, sự nghiệp của họ sẽ không được như ý muốn. Nếu không giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc Sửu rất dễ xảy ra bất đồng, mâu thuẫn và cả xung đột với cấp trên, đồng nghiệp.

Muốn hóa giải kiếp nạn, biến nguy thành an Sửu cần biết cách kiềm chế và suy nghĩ cẩn trọng trước mọi chuyện. Đừng để sự hấp tấp, bốc đồng khiến bạn phải trả giá đắt bằng tương lai của mình.

con giap gap han tam tai 3
Dậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong năm Canh Tý 2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vì gặp hạn tam tai nên người tuổi Dậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong năm Canh Tý 2020 này. Thay vì nghĩ gì nói nấy, thẳng như ruột ngựa Dậu cần điềm tĩnh hơn và đừng dại dột trải lòng với người mà mình không thể tin cậy.

Người xưa có câu “họa từ miệng mà ra”, muốn tránh xa thị phi, bảo vệ chính mình con giáp đen đủi này hãy bỏ ngoài tai miệng đời. Tập trung làm thật tốt việc của mình chính là cách để Dậu giữ vững thành công đang có và hạn chế rủi ro trong công việc.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Bước sang Canh Tý: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, kiếm được bộn tiền, đổi đời sau một đêm

Bước sang Canh Tý: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, kiếm được bộn tiền, đổi đời sau một đêm

Số trời đã định, chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền, thần tài phát lộc lia lịa, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm Canh Tý con giáp xui rủi hạn tam tai

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay