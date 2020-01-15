Canh Tý 2020: 3 con giáp gặp hạn TAM TAI, hao tài tốn của, cẩn thận kẻo rước họa vào người

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp gặp hạn tam tai này bạn phải cẩn trọng trong mọi điều kẻo tai ương ập xuống đầu, lành ít dữ nhiều.

Thuyết phong thủy có nói, trong cuộc đời của mỗi người, cứ 12 năm lại có ba năm liên tiếp không may mắn. Thế nên, nếu là con giáp gặp hạn tam tai bạn phải đề cao cảnh giác kẻo sức khỏe xuống dốc, tiền tài tiêu tán. Tỵ đừng quá tin người, cũng đừng vội vàng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, tài năng và bản lĩnh hơn người. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân họ đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tiền của đầy nhà. Thế nhưng, bước sang tử vi năm Canh Tý con giáp xui xẻo này lại khốn đốn đủ đường.

Vì bị hung tinh gây xung sát nên không chỉ công việc trì trệ, Tỵ còn hao tài tán lộc, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác. Thế nên, Tỵ đừng quá tin người, cũng đừng vội vàng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo càng về cuối năm càng khổ cực trăm bề. Đừng để sự hấp tấp, bốc đồng khiến bạn phải trả giá đắt bằng tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Xem tử vi năm Canh Tý chỉ rõ, Sửu sẽ có năm mới với nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Thế nhưng, do sao xấu chiếu mệnh nên công danh, sự nghiệp của họ sẽ không được như ý muốn. Nếu không giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc Sửu rất dễ xảy ra bất đồng, mâu thuẫn và cả xung đột với cấp trên, đồng nghiệp.

Muốn hóa giải kiếp nạn, biến nguy thành an Sửu cần biết cách kiềm chế và suy nghĩ cẩn trọng trước mọi chuyện. Đừng để sự hấp tấp, bốc đồng khiến bạn phải trả giá đắt bằng tương lai của mình. Dậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong năm Canh Tý 2020 này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vì gặp hạn tam tai nên người tuổi Dậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong năm Canh Tý 2020 này. Thay vì nghĩ gì nói nấy, thẳng như ruột ngựa Dậu cần điềm tĩnh hơn và đừng dại dột trải lòng với người mà mình không thể tin cậy. Người xưa có câu “họa từ miệng mà ra”, muốn tránh xa thị phi, bảo vệ chính mình con giáp đen đủi này hãy bỏ ngoài tai miệng đời. Tập trung làm thật tốt việc của mình chính là cách để Dậu giữ vững thành công đang có và hạn chế rủi ro trong công việc. * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Bước sang Canh Tý: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, kiếm được bộn tiền, đổi đời sau một đêm Số trời đã định, chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền, thần tài phát lộc lia lịa, giàu nhanh đến chóng mặt.

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