Sau Tết Canh Tý: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, càng về cuối năm càng thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 17/01/2020 15:11

Hiện tại dù cơ cực, kham khổ đến mấy thì sau Tết Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này cũng sẽ có tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, rung đùi hái lộc.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất tử vi năm Canh Tý 2020 này bạn sẽ kiếm được bộn tiền, đại cát đại lợi, muốn nghèo cũng không được.

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Sau Tết Nguyên Đán Mùi sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tình tiền thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó. Họ biết cách đối nhân xử thế, không sân si hay tranh giành với bất cứ ai nên được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng, trời Phật ban phúc lành.

Sách tử vi năm 2020 có nói, sau Tết Nguyên đán Mùi sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tình tiền thăng hoa. Sự nghiệp sang trang, làm một hưởng mười, tình duyên ấm êm viên mãn, càng về cuối năm càng phú quý chính là phúc phần con giáp may mắn này xứng đáng có được.

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Hãy cứ dám nghĩ dám làm, chí thú làm ăn thì nhà đẹp xe sang sẽ tự gõ cửa đời Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm Canh Tý 2020 là năm khá tốt với người tuổi Ngọ. Từ công danh, sự nghiệp, tình duyên của con giáp này đều đỏ chót như son. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, nỗ lực không ngừng thì Ngọ sẽ công thành danh toại, tiền chất chật nhà khiến ai cũng hờn.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay mở rộng lĩnh vực đầu tư thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một của Ngọ. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, chí thú làm ăn thì nhà đẹp xe sang sẽ tự gõ cửa đời Ngọ.

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Dậu ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu sẽ lội ngược dòng trong năm Canh Tý 2020, ngay từ tháng giêng đời con giáp giàu sang này đã hân hoan phơi phới. Lương thưởng kếch xù, làm gì cũng may mắn hanh thông nên Dậu chỉ cần rung đùi hốt bạc, của nả cứ ập xuống đầu tới tấp.

Đừng thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng bởi chỉ cần vượt qua nghịch cảnh Dậu ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Tử vi năm Canh Tý 2020: 3 con giáp có số hưởng, dễ dàng phát tài, chưa ra khỏi cửa tiền đã ùa vào nhà

Tử vi năm Canh Tý 2020: 3 con giáp có số hưởng, dễ dàng phát tài, chưa ra khỏi cửa tiền đã ùa vào nhà

Số phận an bài, chỉ cần bước chân vào năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, tiền ùa vào nhà, đếm sái tay cũng không hết.

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