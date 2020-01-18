12 con giáp mặc màu gì vào mùng 1 Tết Canh Tý 2020 để tài lộc vượng phát, may mắn, hạnh phúc cả năm

Trong ngày đầu tiên của Tết Canh Tý 2020, 12 con giáp hãy mặc trang phục màu này để cả năm đại cát đại lợi, may mắn ngút trời, làm ăn vượng phát.
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Quan niệm dân gian cho rằng, ngày đầu tiên của năm mới may mắn thì gia chủ mới có cả năm hanh thông, thuận lợi. Vậy nên, việc chọn màu sắc quần áo hợp phong thủy, mang lại phúc khí cho gia đình rất quan trọng. Không chỉ ngày mùng 1 Tết, gia chủ cũng cần chú ý cả ngày mùng 2 và mùng 3 đúng như câu nói “3 ngày Tết, 7 ngày xuân”.
Muốn có năm mới Canh Tý 2020 bình yên viên mãn, hạnh phúc ấm êm, tài lộc dồi dào 12 con giáp hãy mặc quần áo có màu may mắn sau để thêm phúc thêm phần, cả năm ngập trong nhung lụa.
Dưới đây là những lưu ý về màu sắc phong thủy cho 12 con giáp trong Tết Canh Tý 2020.
Tuổi Tý
Mùng 1: Đen, trắng hoặc màu sẫm.
Mùng 2: Đỏ, xanh lam.
Mùng 3: Tím, xanh lá.
Vào 3 ngày đầu năm, Tý nên diện trang phục có màu trắng phối hợp cùng các màu sẫm hoặc xanh lam để rước may mắn, tài lộc vào nhà.
Tuổi Sửu
Mùng 1: Vàng, cam.
Mùng 2: Đỏ, be vàng.
Mùng 3: Tím, hồng.
Những màu sắc nổi bật này sẽ giúp người tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn bậc nhất trong tử vi năm Canh Tý 2020 này.
Tuổi Dần
Mùng 1: Đen, xanh nhạt hoặc màu sẫm.
Mùng 2: Xanh dương.
Mùng 3: Nâu đậm, xanh lá.
Các chuyên gia phong thủy cho rằng, nếu chăm diện những trang phục có màu đen, xanh nhạt, xanh dương thì người tuổi Dần sẽ có năm mới thăng quan tiến chức, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
Tuổi Mão
Mùng 1: Đen, đỏ, màu sẫm.
Mùng 2: Hồng, xanh lam đậm.
Mùng 3: Tím, cam.
Màu sắc mang lại nhiều may mắn nhất cho người tuổi Mão trong năm Canh Tý chính là đỏ, đen. Chỉ cần diện 2 màu phong thủy này vào mùng 1 Tết bạn sẽ có năm mới đại cát đại lợi, phát tài cực to.
Tuổi Thìn
Mùng 1: Be vàng, vàng.
Mùng 2: Hồng, đỏ.
Mùng 3: Đen, trắng sữa.
Những tông màu tươi sáng chính là lựa chọn hoàn hảo để người tuổi Thìn diện trong ngày đầu năm mới. Nó cũng sẽ là màu phong thủy giúp bạn ăn nên làm ra, của nả đầy nhà.
Tuổi Tỵ
Mùng 1: Xanh lam, đỏ.
Mùng 2: Xanh lá, hồng hoặc màu sẫm.
Mùng 3: Xanh thiên thanh, be vàng.
Chỉ cần diện màu đỏ và xanh lam đậm ngày đầu năm Tỵ sẽ may mắn ngút trời, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hơn người.
Tuổi Ngọ
Mùng 1: Xanh lam, xanh lá.
Mùng 2: Hồng, đỏ.
Mùng 3: Hồng phấn, cam nhạt.
Những màu sắc nổi bật sẽ giúp Ngọ thu hút vượng khí, cát tinh chiếu mệnh nên chẳng những thêm phúc thêm phần, Ngọ còn có tình duyên đỏ chót như son.
Tuổi Mùi
Mùng 1: Đỏ, vàng.
Mùng 2: Be vàng, hồng phấn.
Mùng 3: Trắng sữa, trắng.
Muốn may mắn gõ cửa, thần tài nuông chiều Mùi hãy chăm diện những màu sắc tươi sáng này vào ngày đầu năm nhé.
Tuổi Thân
Mùng 1: Trắng, vàng.
Mùng 2: Trắng sữa, cam cà rốt.
Mùng 3: Tím, hồng phấn.
Muốn xui xẻo tránh xa, phúc lộc tràn vào nhà Thân hãy mặc trang phục có mà trắng, vàng vào ngày đầu tiên của năm mới.
Tuổi Dậu
Mùng 1: Vàng, be nhạt.
Mùng 2: Trắng, đen.
Mùng 3: Tím, xanh đậm.
Sách tử vi năm 2020 có nói, Tết Nguyên Đán chỉ cần mặc trang phục có màu sắc hợp phong thủy Dậu sẽ sung túc đủ đầy, may mắn tề tựu.
Tuổi Tuất
Mùng 1: Trắng, đỏ, vàng.
Mùng 2: Be, cam đậm.
Mùng 3: Cà phê, hồng phấn.
Muốn rước may mắn vào nhà người tuổi Tuất hãy chọn trang phục có màu trắng, vàng, đỏ. Chỉ cần mặc hợp phong thủy 3 ngày Tết bạn sẽ có cả năm như ý, trở thành con giáp giàu có ngút trời.
Tuổi Hợi
Mùng 1: Trắng, đỏ, cam nhạt.
Mùng 2: Đen, xanh dương.
Mùng 3: Xanh lam đậm.
Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng chỉ nên diện trang phục có màu đỏ, cam nhạt và trắng trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý 2020 để phú quý theo chân, phúc lộc tràn vào nhà.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.