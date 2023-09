Vận trình TÀI LỘC của 12 con giáp trong tuần mới từ 4/4 - 10/4/2022: Ai sẽ nắm trong tay KHỐI GIA TÀI BẠC TỶ?

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Kiếp Tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng chủ quan với với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người là mất tiền đó.

Vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Với người làm kinh doanh, tài vận vượng phát khiến thu nhập dồi dào, bạn có thể tranh thủ nắm bắt cơ hội lần này để tiến hành đầu tư.

Đây cũng là thời điểm để con giáp phát tài tuần này tích cực củng cố các mối quan hệ với đối tác làm ăn, chắc hẳn ai cũng muốn tiếp tục giữ quan hệ với một người giữ chữ tín như bạn.

Tuổi Thìn

Chuyện làm ăn của người tuổi Thìn diễn ra khá thuận lợi trong tuần này. Do có Thiên Tài chiếu mệnh, bạn có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được khoản lợi nhuận khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Chuyện làm ăn của người tuổi Thìn diễn ra khá thuận lợi trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tài vận có nhiều điểm sáng ngay từ đầu tuần nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp tài vận phất lên nhanh chóng. Tuy nhiên về cuối tuần có điềm báo Kiếp Tài dễ hao tiền tốn của, nên lưu ý.

Tuổi Ngọ

Vận tài lộc không khả quan lắm, mặc dù không có dấu hiệu hao tài nhưng cũng chẳng có cơ hội kiếm tiền nên cuối cùng tài chính của bạn dần hao hụt vì chi phí cuộc sống. Bạn nên có một khoản tiết kiệm để phòng trừ những lúc gặp phải chuyện không may.

Tuổi Mùi

Trong tuần cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện, nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng tiến. Con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để duy trì tài khí cũng như giữ được sự ổn định cho tương lai.

Tuổi Thân

Thiên Tài xuất hiện vào giữa tuần cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình và điều đó đang dần trở thành sự thật. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, cẩn thận có kẻ bày mưu để lừa gạt tiền bạc mà mình vất vả kiếm được.

Tuổi Dậu

Tiền bạc không quá dồi dào nhưng đủ để bạn thoải mái chi tiêu, thậm chí là mua một vài món quà nhỏ cho bạn bè và người ấy. Hãy dành thời gian để bổ sung thêm kiến thức cho mình, đảm bảo khi cơ hội xuất hiện thì bạn có thể tự tin nắm bắt.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không may có nguy cơ mất tiền do ảnh hưởng của Tiểu Hao hung tinh. Tuy thiệt hại tài chính lần này không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này không khỏi xót xa, thầm ân hận vì bản thân đã không cẩn thận hơn. Cũng may là tới giữa tuần nhờ chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ không chịu từ bỏ nên bản mệnh hoàn toàn có thể lấy lại số tiền đã mất, thậm chí còn hơn nhờ có sự xuất hiện của Thực Thần.



Người tuổi Tuất không may có nguy cơ mất tiền do ảnh hưởng của Tiểu Hao hung tinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc ngay từ đầu tuần đã kém sắc khi bị Kiếp Tài án ngữ. Họa phá tài đe dọa, mệnh chủ cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc vượng, nếu tuổi Hợi muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thiên Tài sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được rảnh rang dịp cuối tuần nữa đâu nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!!