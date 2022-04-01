Tử vi hôm nay thứ 7 ngày 2/4/2022 của 12 con giáp: Con giáp nào tiền tài vô kể?

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Tý Dậu Tương Phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 7 này. Bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi hành động kẻo có kẻ xấu bụng đang chờ cơ hội để làm tổn hại đến bạn. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để tạo ra những rắc rối phiền phức cho bạn rồi.

Ngũ hành Kim sinh Thủy, chuyện tình cảm của bạn có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này. Các cặp đôi nhờ xóa bỏ được hiểu lầm mà dần thấu hiểu nhau và trân trọng nhau hơn.

Thiên Ấn trợ mệnh nên con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về công việc. Sự nhanh nhạy giúp bạn xử lý vấn đề dễ dàng hơn, mọi trở ngại cũng dần bị đẩy lùi.

Tử vi tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi khi gặp vô số rắc rối cũng như trở ngại. Nếu bản mệnh còn không giữ được cho mình sự bình tĩnh, nhanh trí thì e rằng sẽ phải gánh lấy nhiều hậu quả nặng nề.

Bạn cũng cần giữ sự khiêm tốn, chừng mực để tránh đắc tội với kẻ tiểu nhân.

Doanh thu của người làm kinh doanh tăng nhanh giúp con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu khi thấy tình cảm đủ lớn đã tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân được giới thiệu cho đối tượng hẹn hò phù hợp.

Tử vi tuổi Dần

Tử vi hôm nay của người tuổi Dần vận khí hỗn loạn, vận rủi thay đổi, ổn định về sự nghiệp và công việc, dễ xảy ra những tình huống ngoài ý muốn.

Vận trình tình cảm bấp bênh, tuy có thể thấu hiểu và giành được sự ưu ái của đối phương nhưng không lâu dài, công việc bận rộn sẽ khiến bạn ít có thời gian ở bên cạnh người thương, tích cực giao tiếp hơ để tăng tình cảm.

Công việc hôm nay tài lộc khởi sắc, hanh thông, đạt hiệu quả cao, có cảm giác mệt mỏi bất lực nhưng chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, kết quả sẽ rất tốt, hãy tin tưởng. Hôm nay tài lộc tăng tiến, không ngại gian khổ thì thu nhập sẽ tăng tiến. Chú ý không nên vung tiền mua sắm vì cảm xúc nhất thời, sẽ gây hao tài

Về phương diện sức khỏe, tài lộc hôm nay tương đối vượng, thường gặp dị ứng, chú ý chế độ ăn uống.

Tử vi tuổi Mão

Hôm nay chịu ảnh hưởng của cục diện Mão Dậu Tương Xung, người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét, bạn khăng khăng với ý kiến của mình và bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người xung quanh.

Người tuổi Mão dễ có hành động thiếu suy xét. Ảnh minh họa: Internet

Tỷ Kiên chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao của bạn dần đi vào ngõ cụt, khi liên tục có những bất đồng tranh chấp xảy ra. Chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong ngày Kim Mộc xung khắc này, người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội để bày tỏ lòng mình với người ấy. Mối quan hệ giữa hai người cứ trở nên mông lung, chẳng chút rõ ràng.

Tử vi tuổi Thìn

Sự cứng nhắc, bảo thủ và không chịu nghe lời khuyên của ai tự hình vô hình trung gây cản trở cho tuổi Thìn rất nhiều trên con đường thăng tiến. Đặc biệt là những người thường xuyên làm việc nhóm dễ nảy sinh xích mích, xô xát với đồng nghiệp.

Vận trình tài lộc biến động. Sự mất cân đối trong thu - chi dễ khiến con giáp này lo lắng, bất an không thôi.

Bản mệnh và nửa kia vẫn đang vun vén tốt cho tình yêu của mình. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn với những người khác giới, nhờ đó mà dễ dàng bắt gặp được người mình mong chờ.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ cho thấy tài vận hanh thông, tài lộc vượng, quý nhân vượng, hợp tác có lợi cho tài lộc.

Hôm nay vận trình tình cảm lộc tăng tiến, cần chủ động, hạn chế sai sót, họ dễ gặp được người mình thích hơn.

Tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ cho thấy tài vận hanh thông, tài lộc vượng, quý nhân vượng, hợp tác có lợi cho tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Công việc hôm nay tài lộc thăng tiến, ít gặp tai nạn, có lợi trong các dự án hợp tác và có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc một cách hiệu quả, tuy nhiên chú ý giấy tờ bằng cấp có thể sẽ gặp rắc rối, kẻo mắc sai sót. Vận trình tài lộc hôm nay rất tốt, có lợi hơn về thu nhập từ các dự án tài chính, có lợi khi hợp tác, có lợi về tài lộc, đương nhiên chơi bài cũng có lợi.

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay Thực Thần ghé thăm, vận may tiền bạc sẽ tìm đến với bạn trong ngày thứ 7 này. Những người làm kinh doanh, buôn bán hay nghề tự do sẽ thu về tay một khoản lời lãi không hề nhỏ.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của hai bạn lại vướng vào vô vàn khó khăn trắc trở khi chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Có vẻ như bạn phải chứng minh được lựa chọn của bạn là điều đúng đắn. Đó là cách để hai người thấu hiểu về nhau hơn. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, đừng quên nghe Chú Đại Bi tiễu trừ tai ách.

Ngày thứ 7 này bản mệnh nên khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, xuất hành.

Tử vi tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 2/4/2022, điềm báo xấu trong vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong hôm nay. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần cân nhắc thận trọng trước mỗi quyết định để đề phòng rủi ro không đáng.

Theo tử vi ngày 2/4/2022, điềm báo xấu trong vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập không ổn định đòi hỏi bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu khoa học chứ không phải là phung phí như hiện tại.

Người độc thân được trao nhiều cơ hội để gặp gỡ và làm quen với nhiều đối tượng khác giới. Cơ hội thành đôi dành cho bản mệnh là khá lớn nếu có sự cởi mở, chủ động hơn.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi hôm nay của người tuổi Thân có nhiều xáo trộn, quý nhân theo dõi, , bạn cần điều chỉnh lại tâm lý trong sự nghiệp và công việc, kiên định làm việc, chú ý kẻ tiểu nhân.

Vận trình tình cảm và tài lộc tăng tiến, nên chủ động đón nhận tình cảm, dễ có cơ hội kết thân với người khác phái nhưng không nên quá bộc trực, sẽ gây áp lực đối với bên kia.

Vận trình công việc hôm nay được cải thiện, mối quan hệ với đồng nghiệp được hòa giải, có sự chủ động hơn trong sự nghiệp, có lợi để cải thiện hiệu suất, hoàn thành nhiệm vụ tốt. Vận trình tài lộc tương đối chung chung, sẽ gặp một số may mắn về tài lộc, nhưng tổng thể tài lộc không quá vượng, dễ xảy ra một số bất ngờ nhỏ, có lợi cho việc tăng ca hoặc phụ việc.

Sức khỏe và tài lộc hôm nay nhìn chung tương đối, công việc và thời gian nghỉ ngơi nên điều chỉnh tốt.

Tử vi tuổi Dậu

Hôm nay cục diện Dậu Dậu Tự Hình sẽ khiến tâm trạng của người tuổi Dậu chẳng mấy vui vẻ thoải mái. Bạn có những chia sẻ chẳng nói ra được thành lời, buồn bực vì thế ngày một lớn thêm.

Thiên Quan giáng mệnh, những hung hiểm rình rập lại càng khiến con giáp này không khỏi lo lắng. Lúc này, bạn nên án binh bất động, chớ hành động vội vàng, kẻo dễ để xảy ra những sai sót đáng tiếc.

Ngày 2 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bản mệnh lưu ý nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi tuổi Tuất

Tính cách phóng khoáng, hoà đồng và dễ gần mang lại cho người tuổi Tuất khá nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần đề cao cảnh giác trước những mối quan hệ này vì không phải ai cũng đáng tin.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh, công việc kinh doanh suôn sẻ mang lại nguồn doanh thu khủng.

Bản mệnh duy trì tốt mối quan hệ tình cảm với người bạn đời của mình. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn và áp lực thì bạn cũng may mắn tìm được sự chia sẻ, đồng cảm từ nửa kia.

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi bình thường, sự nghiệp và công việc tiến hành thuận lợi, tài lộc ẩn tàng, đường tài lộc hanh thông..

Đường tình duyên không lạc quan, được đào hoa ghé thăm nhưng chưa đối phương chưa thực sự muốn kết giao với bạn, thay vào đó muốn lợi dụng bạn nên hãy bình tĩnh tỉnh táo, tránh để rơi vào bẫy tình một cách dại dột.

Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi bình thường, sự nghiệp và công việc tiến hành thuận lợi, tài lộc ẩn tàng, đường tài lộc hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc hôm nay thăng tiến, bản thân tích cực tìm kiếm cơ hội, có quý nhân phù trợ, được nhiều người giúp đỡ, đừng quên chăm chỉ mới có thể hoàn thành công việc tốt. Vận trình tài lộc hôm nay tăng cao về tài lộc, nên chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ.

Sức khỏe và tài lộc hôm nay giảm sút, bạn nên chú ý an toàn khi dùng dao.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.