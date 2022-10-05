Vận hạn của các con giáp dưới đây có gì đặc biệt trong tháng 10 âm lịch này?

Người tuổi Mùi vốn có bản lĩnh và sự kiên trì - những người mang tuổi con giáp này vốn chăm chỉ, cần cù và thích được kiếm tiền. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mùi sẵn sàng đối đầu và coi đó là thử thách cần vượt qua. Nhưng bản mệnh của người tuổi Mùi vốn không quá hy vọng vào điều gì nên hiếm khi phải thất vọng.

Tuổi Mùi có duyên với cuộc sống phú quý, hạnh phúc. Theo Tử vi thì từ giờ đến cuối năm cơ hội kiếm tiền sẽ đến với người tuổi Mùi ngày một nhiều. Rất có thể người tuổi Mùi có nguồn tài lộc lớn, tiền của tuôn chảy vào túi...

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 âm lịch 2022 là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Dần ngày càng phát đạt hơn.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão có tính cách hiền lành, thông minh lại biết đối nhân xử thế. Người tuổi Mão thời gian qua đã gây dựng được những mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, được nhiều người quý mến, lại có quý nhân luôn ở bên hỗ trợ.

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, giỏi giang, lại nhận được vận may trời ban, có quý nhân phù trợ nên công danh ngày một thăng tiến. Dự báo, từ giờ đến cuối năm, vận số của người tuổi Mão phất lên như diều gặp gió, việc làm ăn có nhiều may mắn, thuận lợi. Người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến nhanh, tài lộc ngày một nhiều và có thêm tích lũy.

Đặc biệt, từ tháng 10/2022 người tuổi Mão được thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn, và 3 tháng cuối năm người tuổi Mão là một trong 3 con giáp được cùng hưởng vận giàu sang, làm ăn thuận lợi với người tuổi Ngọ, người tuổi Mùi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.