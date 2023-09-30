Đúng giờ Mùi 3 khắc ngày mai (1/10//2023): 3 con giáp có vận kim tiền, giàu lên trông thấy, cuộc sống dư dả không cần lo nghĩ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng ngày 1/10/2023, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc con giáp tuổi Ngọ rất nhiệt tình, hào phóng, tự tin, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý.

Vào tháng 10, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn. Họ sẽ có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp, có thể có cơ hội thăng tiến hoặc được cấp trên ghi nhận. Ngoài ra, các mối quan hệ giữa các cá nhân của họ cũng sẽ được củng cố, có thể tạo ra một số kết nối hữu ích cho sự phát triển trong tương lai. Về mối quan hệ, những người tuổi Ngọ còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người mình thích.

Những người tuổi Ngọ hãy tiếp tục giữ vững sự tự tin, dũng cảm và tích cực nắm bắt cơ hội. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý duy trì sự giao tiếp, hợp tác tốt với đồng nghiệp, bạn bè, điều này sẽ giúp ích cho sự phát triển trong sự nghiệp và các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đang phân vân với muôn vàng lựa chọn cho công việc mới.

Công việc: Người tuổi Sửu đang thay đổi công việc, phân vân lựa chọn nhiều ngành.

Tình cảm: Tình cảm cả hai tiến triển theo thời gian, bạn vui vẻ bên cạnh người yêu thương mỗi ngày.

Tài lộc: Cát khí tài lộc do tự thân làm ra, có thêm là điều hiển nhiên.

Sức khoẻ: Tinh thần lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.