Vận hạn 12 con giáp ngày 1/10/2023: 3 tuổi có điềm báo hao hụt tiền tài, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng nên cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 22:01

Bước sang ngày 1/10/2023, 3 con giáp này làm ăn khó vượng, sự nghiệp khó vững, tốn khá nhiều thời gian vào những việc không vui.  

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 1/10/2023 tài lộc của Thìn có điềm báo hao hụt. Có thể do bản mệnh thường hay cả nể nên cho người khác vay tiền quá dễ dàng, dễ dẫn đến trắng tay. Có lẽ bản mệnh sẽ phải hối hận vì nhiều điều trong ngày khi làm việc quá cảm tính và thiếu sáng suốt.

Công việc của con giáp này cũng không được suôn sẻ. Tuổi Thìn cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để không ảnh hưởng tới tiến độ chung cũng như làm mất danh dự, uy tín của bản thân.

Bù lại, bản mệnh và nửa kia trở nên hài hòa, tâm đầu ý hợp hơn bao giờ hết. Chuyện tình cảm suôn sẻ cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tuổi Thìn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bởi biết rằng phía sau luôn có nửa kia đồng hành và chia sẻ.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/10/2023: 3 tuổi có điềm báo hao hụt tiền tài, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp tháng 10/2023, người tuổi Tý trung thực, ngay thẳng. Đôi khi lời nói quá thẳng thắn của họ làm người khác mất lòng. Muốn thành công, con giáp này cần khéo léo hơn trong giao tiếp và biết cách duy trì các mối quan hệ.

Bước sang ngày 1/10/2023, con giáp tuổi Tý sẽ gặp cả hạn Tam Tai và Thái Tuế. Theo quan niệm dân gian, người tuổi Tý mà gặp năm Mão thì làm ăn khó vượng, sự nghiệp khó vững.

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/10/2023: 3 tuổi có điềm báo hao hụt tiền tài, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tốn khá nhiều thời gian vào những việc không vui.  

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc tận tâm, làm việc hết mình ai cũng quý mến.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại cả hai có nhiều điểm chung, làm việc cùng nhau.   

Tài lộc: Tài chính thất thoát, nên cẩn trọng.   

Sức khoẻ: Biết nhiều loại thuốc quý, làm tăng khả năng miễn dịch.   

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/10/2023: 3 tuổi có điềm báo hao hụt tiền tài, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng nên cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, may mắn liên tiếp, thăng hoa tài lộc.

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