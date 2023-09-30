Từ hôm nay (1/10/2023): 3 con giáp lội ngược dòng, giàu nhất xóm, sang nhất làng, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 20:00

Đúng ngày mới (1/10), 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ nên có thể đạt được thành tích đáng nể trong công việc, tài lộc nở rộ, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo ngày 1/10/2023, tuổi Dần khá thông minh và nhanh nhẹn, tiếp thu tốt mọi kiến thức mới. Tuy nhiên công việc chưa có bước đột phá là do bản mệnh còn thiếu chí tiến thủ, chần chừ, hay suy nghĩ nhiều nên toàn nhường cơ hội cho người khác.

Tuy nhiên tiền tài bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên nay tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bản mệnh làm ra thì bản mệnh cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ, không ai dám chê trách vì tuổi Dần thẳng thắn sẽ nói lại ngày.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm tuổi Dần để nhờ vả nhưng hãy cởi mở đón nhận, họ cần lòng tốt của bản mệnh lúc này. Những người đang có ý định cưới xin tranh thủ thời gian này về ra mắt họ hàng, gia đình hai bên là tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Từ hôm nay (1/10/2023): 3 con giáp lội ngược dòng, giàu nhất xóm, sang nhất làng, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có năng lực tốt và không tỏ ra cao ngạo. Con giáp này có thể đạt được thành tích đáng nể trong công việc. Dù ở vị trí nào, họ cũng giữ được sự khiêm tốn, có chừng mực, không khiến người khác phải ghét bỏ.

Tuổi Mùi sống lương thiện, không nghĩ xấu về người khác và cũng không bao giờ muốn tính toán làm việc xấu. Bản mệnh luôn lo nghĩ cho người thân, không sợ bản thân bị thiệt thòi.

Tử vi nói rằng đúng 1/10/2023, tuổi Mùi được tổ tiên ưu ái nên nhận được khá nhiều may mắn. Công việc của con giáp này diễn ra khá thuận lợi, gặt hái được nhiều tiền của. Người làm kinh doanh đạt thành tựu lớn, có thể của cải tích lũy.

Từ hôm nay (1/10/2023): 3 con giáp lội ngược dòng, giàu nhất xóm, sang nhất làng, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chào đón thành viên mới trong gia đình.    

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay công việc bạn cố chấp với phương án bản thân đề ra.    

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm rất vui, khi gia đình bạn đón thêm một thành viên mới. 

Tài lộc: Lâu lắm bạn mới có số tiền lớn như vậy, nên tận hưởng.    

Sức khoẻ: Có nhiều chuyến đi trải nghiệm cùng gia đình thư giãn. 

Từ hôm nay (1/10/2023): 3 con giáp lội ngược dòng, giàu nhất xóm, sang nhất làng, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, may mắn liên tiếp, thăng hoa tài lộc.

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