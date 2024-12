Đúng 7 ngày tới (21/12/2024), 3 con giáp vận ĐỎ như son, LỘC chảy đầy túi, tiền tỷ về tay, mọi việc thuận buồm xuôi gió

Đúng 7 ngày tới (21/12/2024), tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc khi được giao cho những việc đúng sở trường. Nếu vượt qua thử thách lần này, cơ hội thăng tiến đã nằm ngay trong bàn tay con giáp này. Bản mệnh cũng đã có nhiều cố gắng và đóng góp trong suốt thời gian qua.

Đúng 7 ngày tới (21/12/2024), tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bản mệnh có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ thiếu thực tế về tình yêu. Con giáp này dễ rung động và đưa ra nhiều ảo tưởng nên dù bản mệnh có vội vàng đến với ai thì tình cảm cũng khó lâu bền. Nếu đã tìm được nửa kia, đôi khi bản mệnh lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh người ấy. Dường như tình cảm của đôi bên đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt, con giáp này cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá đáng của nửa kia.

Con giáp tuổi Tý

Đúng 7 ngày tới (21/12/2024), cục diện Lục Hợp che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Sửu. Bản mệnh làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ và như có quý nhân nâng đỡ. Bạn đưa ra các quyết định khá nhanh, nhưng cũng rất chính xác. Con giáp này có những lựa chọn rõ ràng cho mục tiêu của mình.

Cát khí còn giúp người độc thân sớm tìm được một nửa lý tưởng. Mối quan hệ được phát triển chậm mà chắc, vì thế mà con giáp này và người ấy có được sự thấu hiểu nhất định. Tình cảm vợ chồng được vun đắp theo thời gian, cả hai luôn đồng lòng trong nhiều quyết định trọng đại.

