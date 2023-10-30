Đúng 7 giờ sáng ngày 31/10: 3 con giáp giã từ túng thiếu, mưu sự tất thành, hậu vận không thiếu tiền tiêu, sự nghiệp phát triển cực tốt

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão giỏi giao tiếp, tu chí làm ăn và sống độc lập. Họ có thói quen giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, dồn nhiều tâm sức cho công việc. Người cầm tinh con mèo tính cách nhân hậu, tốt bụng, thực tế, khôn ngoan.

Họ được dự đoán sẽ đạt thành tích tốt nhất trong hội nhóm mình làm việc. Chẳng mấy chốc, con giáp này sẽ có thu nhập dồi dào, đạt được những điều mà mình mong muốn.

Vào đúng 7 giờ sáng ngày 31/10, con giáp tuổi Mão cần cù, hiếu học và điềm tĩnh hơn. Đây cũng là những phẩm chất giúp họ vượt lên trong công việc, trở thành người dẫn đầu.

Được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão cũng có thể thay đổi công việc, môi trường làm việc. Cơ hội và thách thức luôn song hành. Vì vậy, họ cần chuẩn bị tốt tâm lý cho thời gian phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 7 giờ sáng ngày 31/10, tuổi Tuất có một ngày thuận lợi, làm việc gì cũng dễ dàng. Tính cách hài hước, hoà đồng và thân thiện giúp con giáp này nhận được nhiều sự yêu mến từ những người xung quanh.

Đồng thời, tuổi Tuất cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi là trung tâm hoà giải, gắn kết tình cảm đồng nghiệp với nhau.

Về mặt tình cảm, con giáp này khá vượng sắc. Các cặp đôi tìm hiểu chưa lâu bỗng quyết định tiến tới hôn nhân và mối quan hệ này không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, người trong cuộc cần cân nhắc kỹ lưỡng một lần nữa vì hôn nhân luôn đi kèm với trách nhiệm. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ hiện tại để nâng cao nguồn tài chính hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ là con giáp phát tài vào đúng 7 giờ sáng ngày 31/10 và có quãng thời gian cực kì may mắn. Bạn luôn giữ được tâm trạng lạc quan, tích cực, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Mối quan hệ tốt giúp bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Dù ở độ tuổi nào, con giáp này cũng sẽ nhận được rất nhiều tiền lì xì, tiền mừng đến từ người thân quen.

Đặc biệt, nếu vẫn còn ở độ tuổi đi học hoặc vừa mới đi làm, bạn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của họ hàng, người lớn. Mọi người sẵn sàng dành cho bạn khoản tiền mừng tuổi và những lời chúc may mắn.

Đây cũng là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tham gia vào các buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Có thể trong những buổi gặp gỡ ấy, bạn sẽ quen được với quý nhân giúp ích cho sự nghiệp hoặc người tâm đầu ý hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.