Sau 16h chiều ngày 30/10: 3 con giáp sự nghiệp bứt phá, tài lộc thịnh vượng, vạn điều hanh thông, thuận lợi

Tử vi hôm nay ngày 30/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường tận hưởng thời gian của bản thân.

Tình cảm: Tình yêu của bạn khó cầm nắm, nên hãy thực tế giữa các mối quan hệ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn đang lo lắng cho việc làm còn có những cản trở.

Tài lộc: Hi vọng tài lộc có thể tốt hơn nhiều.

Sức khoẻ: Bạn thường lo lắng quá mức dẫn đến mất ăn mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 30/10/2023 cho thấy tuổi Dậu chính là con giáp may mắn. Trước đó, có thể người tuổi Dậu gặp phải một số những khó khăn, con giáp này có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công.

Đặc biệt, ở trên phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, những người tuổi Dậu này có thể nắm bắt thời cơ này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần viên mãn.

Trong thời gian này nếu người tuổi Dậu càng chăm chỉ thì thành quả mà tuổi Dậu nhận về sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng. Chính vì vậy, những người tuổi Dậu đừng bỏ qua cơ hội phát tài này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Thìn công việc bớt được phần nào vất vả. Người làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Con giáp này nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bản mệnh giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại.

Tuy nhiên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Con giáp này không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.