Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (30/10/2023): 3 con giáp mệnh son số đỏ, công việc hanh thông, tình duyên gõ cửa, ngập tràn may mắn

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 11:45

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai (30/10), 3 con giáp sau sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc khởi sắc hơn người, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 30/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão  chọn lối sống lành mạnh, thoải mái tư duy.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc rất giỏi phản biện, bạn cố gắng thoải mái nhiều hơn.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm khá chênh vênh, mệt mỏi khi không thể giải quyết. 

Tài lộc: Thông minh và bản lĩnh khi giữ được nguồn tài chính ngày càng gia tăng. 

Sức khoẻ: Nên cố gắng thư giãn, hạn chế các công việc quá khuya.   

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (30/10/2023): 3 con giáp mệnh son số đỏ, công việc hanh thông, tình duyên gõ cửa, ngập tràn may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bản mệnh đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người. Con giáp này con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Nhưng vận trình tình cảm lại đi xuống. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (30/10/2023): 3 con giáp mệnh son số đỏ, công việc hanh thông, tình duyên gõ cửa, ngập tràn may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 30/10/2023 là khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Ngọ những người tuổi Ngọ càng nỗ lực chăm chỉ thì thành công nhận về sẽ càng viên mãn. Những người tuổi Ngọ chính là con giáp thông minh hoạt bát lại luôn hết lòng vì công việc, bởi vậy trong thời gian này khi người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì tiền bạc càng chảy vào túi nhiều hơn.

Trong công việc chỉ cần người tuổi Ngọ tập trung thì mọi vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết, những người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội được cất nhắc vào một vị trí mới với mức lương xứng đáng hơn rất nhiều. Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Ngọ không chỉ may mắn trên con đường công danh tiền tài mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. 

Đặc biệt người tuổi Ngọ còn tìm được quý nhân của đời mình nên với ai đang làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm tiền tỷ.

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (30/10/2023): 3 con giáp mệnh son số đỏ, công việc hanh thông, tình duyên gõ cửa, ngập tràn may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023, 3 con giáp TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ mang đến may mắn, tài lộc và phú quý

Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023, 3 con giáp TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ mang đến may mắn, tài lộc và phú quý

Đúng 18h hôm nay ngày 30/10/2023 sẽ là thời gian cực kỳ tốt để 3 con giáp này phát huy hết sự may mắn của mình đang có để thu về thật nhiều tiền tài.

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