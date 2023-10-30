Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11) 3 con giáp XUI XẺO DỒN DẬP, tiền mất việc hỏng trong tuần, hết sức cẩn trọng

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), chuyện làm ăn của người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc vào cuối tuần. Cuối cùng, sau nhiều vất vả và cạnh tranh, bạn cũng khẳng định được vị thế của mình, tìm được đội ngũ khách hàng thân thiết giúp đồng tiền chảy về túi ổn định hơn khoảng thời gian trước đó.

Phương diện tình cảm khá ảm đạm khi bản mệnh và nửa kia thiếu quan tâm đến nhau, chỉ tập trung vào các công việc của mình. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ thứ ba sẽ nhanh chóng tìm cách chen chân phá hoại mối quan hệ của hai người đấy.

Tuy nhiên trên phương diện chi tiêu, Đại Hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), của 12 con giáp cho biết ảnh hưởng của Thiên Diêu khiến Dậu gặp không ít khó khăn nhưng bạn là người bình tĩnh, thông minh nên không có gì có thể cản trở được bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn làm nghề dịch vụ phải chú trọng tới bề ngoài, cách ăn nói để lấy lòng khách hàng, dù ở địa vị nào vẫn cần khiêm tốn và kiên nhẫn khi làm việc. Là người có kinh nghiệm làm việc, tuổi này chưa bao giờ làm cấp trên thất vọng với những dự án mới. Tính tình có phần hơi nóng nảy nhưng làm được việc nên người khác muốn bắt bẻ bạn hơi khó.

Bản mệnh lưu tâm trong ngày 15 âm lịch không được cho vay mượn tiền hay đòi nợ kẻo mất cả chì lẫn chài. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút thì mới có tiền to về túi, nếu không thì cứ an phận với công việc hiện tại thì tiền thưởng sẽ sớm về.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (30/9 đến 5/11), khá chật vật vì khá nhiều chuyện xui xẻo sẽ xảy đến do ảnh hưởng của hung tinh Thái Tuế, hãy mạnh mẽ để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Bạn khá vất vả với công việc hiện tại, bạn phải gồng mình lên để có được thắng lợi. Trong tuần, ngày xấu nhất là ngày thứ 4 nên Tuất hãy hạn chế tiến hành những việc lớn trong ngày này. Các bạn làm ăn ở nước ngoài đừng dại dột tin tưởng bạn bè, đồng hương quá kẻo bị lừa, làm gì cũng phải cẩn thận và rạch ròi.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc đôi lúc cũng không cần quá rạch ròi nếu đó là số tiền ít. Hãy có đi có lại để mọi người cùng cảm thấy vui vẻ, sau này người ta sẽ đền đáp lại cho bạn. Nhưng m Sát hung tinh nhắc bạn chớ cho bạn bè vay mượn tiền, không giao nhà cửa cho người khác trông kẻo có họa hao tài.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo